Cenazeler karıştı, şok yaşandı!

Konya'da yaşayan 49 yaşındaki Saliha Yavuzer bir süredir tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde vefat etti.

Zafer Samancı'nın haberine göre hastane morgundan cenazeyi teslim alan Yavuzer ailesi, Saliha Yavuzer’in cenazesini yıkayıp kefenlemek için Üçler Mezarlığı gasilhaneye getirdi.

Cenazeyi yıkamak için gasilhaneye gelen yakınları ise gördükleri manzara karşısında şoka girdi. Cenazenin Saliha Yavuzer'e ait olmadığını gören yakınları cenazeyi alarak tekrar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine gitti.

Yapılan kısa süreli bir araştırma sonucu cenazenin yine aynı hastanede vefat eden başka bir hasta olduğu ve ailesinin de cenazeyi morgda bulamadıkları için hastane yönetimine başvurdukları ortaya çıktı. Yaşanan tartışmaların ardından cenazeler değiştirilerek gerçek sahiplerine teslim edildi. Hastane yönetimini olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.