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Asgari ücretin uygulanmadığı İsviçre'de Cenevre kantonunda yapılan referandumla dünyanın en yüksek asgari ücreti kabul edildi.

Buna göre kantonda saatlik asgari ücret en az 23 İsviçre Frangı olacak. Bugünkü kurla bu saatlik 193 liraya denk geliyor. Cenevre'de daha önce 2 farklı referandumla vatandaşlar asgari ücret getirilmesine 'hayır' oyu kullanmıştı. Ancak koronavirüsün etkisiyle bu sefer oy kullananların yüzde 58'i asgari ücrete 'evet' dedi.

2 HAFTA BABALIK İZNİ

Böylece Cenevre 26 kantondan oluşan ülkede asgari ücret uygulamasının getirildiği 3. kanton oldu. Ülkede tam zamanlı çalışanlar haftada ortalama 41 saat çalışıyor. Bu da aylık asgari ücretin tam zamanlı çalışan birisi için 4 bin 86 İsviçre Frangı yani 34 bin 385 lira olması anlamına geliyor.

İsviçre'de kişibaşı yıllık gelir geçtiğimiz yıl 79 bin 406 dolar olarak kayıtlara geçti.

Kanton çağındaki bu referandumun yanında dün ülke çapında da ayrı bir referandum sonuçlandı. Yüzde 57'lik destekle İsviçre genelinde doğum sonrasında erkeklere 2 haftalık babalık izni verilmesine karar verildi.