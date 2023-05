Cengiz İmren: İçimde ukde kaldı

Bantlarla toplumsal bir mesaj vermek istedik. Çünkü ilişkilerde her zaman çok konuşan birileri oluyor. Biz de 'Sevginin çözemeyeceği bir şey yoktur' anlayışından yola çıkarak bütün sorunların çözülebileceği mesajını vermek istedik. İnsanlar da bunu algılıyor. Zaten şarkı 'Sevsene' diye bağırıyor.

Yakında ‘İhmal’ şarkımız çıkacak. 'Sevsene’den çok farklı bir şarkı oldu. Bundan sonra çıkaracağım şarkılar bunları döver. Her çıkaracağım şarkı bir öncekini döver. Daha sırada bekleyen yüzlerce şarkım var.

Şimdi emeğime yazık etmemek için dilimi tutmaya çalışıyorum. Bazen böyle bir soru geliyor, celalleniyorum. Bu benim içimde 20 yıllık bir kangren... O kişi benimle hâlen uğraşıyor ama ben onunla uğraşmaktan vazgeçtim. Allah’a havale ediyorum. Yeni çıkaracağım şarkılarla ona cevabımı veriyorum. Zaten bu camiada bir, iki kişi var, parsellemişler. Benim ‘Yılan’ şarkım çıktığı an 100 milyon tıklanacaktı. Bilerek o iki kişi beni prese alıp, şarkımı 3 yıl boyunca çıkarmadılar. Şarkı bütün dillere, türkü barlara düştü. Herkes o şarkı sayesinde kimlik ve etiket sahibi oldu. Sonra benim şarkıyı okumama izin verdiler. Ona rağmen kinci bir insan değilim. Onu uyardım ve ‘Adını açıklarım, sokağa çıkamazsın’ dedim. Beni tutan büyüklerim olduğu için adını söylemek istemiyorum. Bu güzel projeyi de o insanlar yüzünden lekelemek istemiyorum. İki ayda bir şarkılarımla onlara Cengiz İmren’in kim olduğu göstereceğim.

Çok güzel söylediğim için 25 bin TL ceza yedim zaten. (Gülüyor) Gece bazen şarkı yazarım, uyandığımda ‘Bunu ben mi yazdım?’ derim. Ben içimdeki Cengiz’i, acıları ortaya çıkarmaya çalışırım. Kendimi dinlemeyi seven biri değilim. Yanımda şarkımı çalsalar kapattırırım. Şarkım piyasaya çıkmadan yüz kere dinlerim ama çıktığın an asla dinlemem. Yenisini dinlerim.

Toplum olarak şunu yanlış biliyoruz; şarkıcı vardır, sanatçı vardır, yorumcu vardır. Şarkıcı, başkalarının şarkılarını okumaya çalışana denir. Yorumcu, başkalarının şarkısını alıp, kendi gibi okuyana denir. Mesela Müslüm Gürses, Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Ajda Pekkan... Bunlar yorumcu... Sanatçı ise yazan, besteleyen, icra eden, sahneye çıkan insanlara denir. Ben şarkıcı değil, sanatçıyım.

Bunu zaten sizler de görüyorsunuz. Geçmişin kendinden intikam alıyorum. İki ayda bir yeni şarkı çıkaracağım. Her yeni şarkı öncekinden daha iyi olacak. Öyle şarkılar yazıyorum. Camianın da şarkıya ihtiyacı var. İnsanlar cover şarkıları dinlemekten sıkıldı.

* Şu an şarkı verdiğiniz isimler var mı?

Aslında ibrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Sibel Can, Ebru Gündeş bu isimlere bir Hayrettin Güneş formatı ile klip çekmeyi isterdim.

Hollywood tekniğini kullandık. Kameraların hepsi Hollywood filmlerinde kullanılan kameralar... Çekimin kalitesi ve bakış acısı diğer kliplerden çok ileri. 8 saatlik kayıttan 3,5 dakikalık bir hikâye yarattık. Kliplerde mutlaka bir mesaj olsun, senaryo olsun isterim. Klipte küçük kızım oynadı. Bağırma ile bir yere varılamayacağını, sevgi ile her şeyin çözülebileceğini vurgulamak istedik.

* Yapım şirketi sahibi olarak yeni seslere bakış açınız nasıl ?

Şirket olarak yeni seslere her zaman açık olduğumuzu her fırsatta belirttim. Piyasamızın güzel, yetenekli seslere her zaman ihtiyacı var. Sürekli arayış içerisindeyim. Sesi, duruşu, yeteneği olan kardeşlerime şirket olarak gereken desteği veriyorum. Vermeye de devam edeceğimi bilmenizi istiyorum.

* Yapım şirketi sahibi olarak hedeflerinize ne doğrultu da ulaştınız?

Bizim bir farkımız olsun istiyorum. Yeni bir şirket olarak iyi yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Cengiz İmren ile 4 senedir birlikteyiz. Birlikte müzik şirketimiz çok büyük bir yol kat etti. Yolumuz uzun ama ailemize yeni katılan isimlerle de daha yapacağımız çok güzel işler olacak. Asıl hedefimiz; iyi bir kalite sunup, büyüyüp, en iyisi olmak...