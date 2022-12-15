Cengiz Kurtoğlu: Tarzımın dışına çıkmam

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Cengiz Kurtoğlu, Büyükçekmece'deki bir mekanda sahne aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtoğlu, sözlerine, "Sağ olsunlar; bizi sevenler bu akşam da yalnız bırakmadı" diyerek, başladı.
"SEKTÖRDE BİR HIZLANMA VAR"
"Pandemiden sonra sektörde bir hızlanma var" ifadelerini kullanan Cengiz Kurtoğlu, muhabirlerin, "Yeni bir albüm çalışması var mı?" sorusuna, "Bir albüm çalışması var. Stüdyoya gidip, geliyorum" şeklinde yanıt verdi.
"YILLARDIR BUNU YAŞIYORUZ"
Şarkıcı, gazetecilerin, "Günümüz sanatçılarında geldikleri gibi giden oluyor. Siz hep kalıcı oldunuz" sözlerinin üzerine, "Biz yıllardır bunu yaşıyoruz. Sektör değişiyor sürekli. İyi olan uzun yıllar yad kalbi bütünlükle, saygıyla, sevgiyle tabii oluyor. Mesleki açıdan da çalışmalarımı hep disiplinle yönettim. Bunlara çok dikkat ettiğimiz sürece saygıyı ve sevgiyi de eksik etmediğimiz süre içinde tutuluyorsun ve insanların gönüllerine giriyorsun. Biraz böyle yukarıdan yürüdüğün zaman halk seni evine gönderiyor" açıklamasında bulundu.
Ayrıca yeni bir karar aldığını dile getiren Kurtoğlu, "Allah izin verdiği sürece 100 yaşıma kadar şarkı söylemek istiyorum" dedi.
"TARZIMIN DIŞINA ÇIKMAM"
Basın mensuplarının, "Şu sıralar rap müzik yapanları veya pop söyleyenleri arabesk okurken de görüyoruz. Siz tarzınızın dışına çıkar mısınız?" sorusuna ise, "Ben tarzımın dışına çıkmam ama belki bir Türk Sanat Müziği söyleyebilirim. Çok güzel rap müzik ve pop yapanlar da var. Ben belki okuyamasam bile el hareketlerim ile onlara eşlik ediyorum. Onlarında ortamlarına girmek istiyorum" şeklinde cevap verdi.
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