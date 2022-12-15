Cengiz Kurtoğlu: Tarzımın dışına çıkmam

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Cengiz Kurtoğlu, Büyükçekmece'deki bir mekanda sahne aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtoğlu, sözlerine, "Sağ olsunlar; bizi sevenler bu akşam da yalnız bırakmadı" diyerek, başladı.

"SEKTÖRDE BİR HIZLANMA VAR"

"Pandemiden sonra sektörde bir hızlanma var" ifadelerini kullanan Cengiz Kurtoğlu, muhabirlerin, "Yeni bir albüm çalışması var mı?" sorusuna, "Bir albüm çalışması var. Stüdyoya gidip, geliyorum" şeklinde yanıt verdi.

"YILLARDIR BUNU YAŞIYORUZ"

Şarkıcı, gazetecilerin, "Günümüz sanatçılarında geldikleri gibi giden oluyor. Siz hep kalıcı oldunuz" sözlerinin üzerine, "Biz yıllardır bunu yaşıyoruz. Sektör değişiyor sürekli. İyi olan uzun yıllar yad kalbi bütünlükle, saygıyla, sevgiyle tabii oluyor. Mesleki açıdan da çalışmalarımı hep disiplinle yönettim. Bunlara çok dikkat ettiğimiz sürece saygıyı ve sevgiyi de eksik etmediğimiz süre içinde tutuluyorsun ve insanların gönüllerine giriyorsun. Biraz böyle yukarıdan yürüdüğün zaman halk seni evine gönderiyor" açıklamasında bulundu.