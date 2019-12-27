"Barış içinde bir yıl olsun"

Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam yeni yıl için bir araya geldiler - Magazin haberleri

Yeni yıla sayılı günler kala ünlü isimler yılbaşı programlarını tamamladı. Şimdiye kadar farklı sahnelerde buluşan Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam bu kez aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor.

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ESKİ TAVERNA GÜNLERİNE GÖTÜRECEK

Bir yılbaşı klasiği haline gelen özel galaya müzikseverlerin ilgisi yoğun oldu. Otel yetkilileri gelen talepler nedeniyle ekstra kontenjan açmak zorunda kaldı.

Taverna müziğin temsilcileri, gösterilen yoğun sevgiden dolayı yeni yıla özel sürpriz bir repertuar hazırladı.

Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam yapacakları düetler ile herkesi müzikal bir yolculuğa çıkararak eski taverna günlerine götürecek.