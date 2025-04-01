Cengiz Kurtoğlu: Volkan Konak için söyledi
Bayram'ın ikinci günü Kıbrıslı sevenleriyle bir araya gelen Cengiz Kurtoğlu, şarkılarını önceki gün kaybettiği arkadaşı Volkan Konak için söyledi; "Bütün güzellikler, bütün şarkılar son yolculuğuna uğurladığımız Volkan Konak'a gelsin"
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Cengiz Kurtoğlu, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahnede duygusal anlar yaşayan Kurtoğlu, önceki gün kaybettiği arkadaşı Volkan Konak'ı andı.
Cengiz Kurtoğlu; "Bütün güzellikler, bütün şarkılar son yolculuğuna uğurladığımız Volkan Konak’a gelsin" diyerek 'Kapanmaz Yarayız' adlı şarkıyı Volkan Konak'a ithaf etti.
Duygusal anlar yaşayan dinleyiciler, Cengiz Kurtoğlu’nun bu jestine alkışlarla karşılık verdi.