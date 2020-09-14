İngiliz basını, Manchester United ve Newcastle United'ın ardından Leicester City'nin de Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istediğini yazdı. Inside football isimli internet sitesi ile The Sun gazetesi iddiaları sayfalarına taşıdı.

Cengiz Ünder isminin yaz başında Manchester United ile anıldığı hatırlatıldı; Newcastle United'ın ise 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi.

Roma'nın kiralama teklifine mesafeli yaklaştığı ve Napoli'den Arkadiusz Milik'i renklerine katmak için kaynak yaratmak amacıyla Cengiz'i satmak istediği vurgulandı.

Napoli'nin Tottenham Hotspur'un da istediği Milik için 25 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği vurgulanan haberde, Leicester City'nin de devreye girdiği kaydedildi.

İtalya'daki ilk sezonunda 26 maçta 7 gol atan Cengiz'in daha sonra sakatlıklar nedeniyle beklentilerin uzağında kaldığına yer verilirken; İtalya'nın oyuncu için yeni bir başlangıç olabileceği yorumu yapıldı.

Haberlerde, Cengiz Ünder ile Almanya Ligi ekiplerinden Hertha Berlin'in de ilgilendiği hatırlatıldı.