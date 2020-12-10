Cengiz siftahı yaptı! 0:00 / 0:00

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftasında AEK'i konuk eden Leicester City 12. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan açılan ortayı AEK savunmacıları uzaklaştırmayı başaramadı ve top sekti. Topa gelişine sert ve düzgün bir vuruş yapan Cengiz skoru 1-0'a getirdi. Yeni takımıyla ilk golünü atan Cengiz Ünder böylece siftah yapmış oldu.

Diğer yandan milli futbolcumuz ilk 11'de çıktığı son 10 Avrupa Ligi maçında 6 gole doğrudan katkı sağladı. Roma ve Leicester City formalarıyla söz konusu mücadelelerde 4 gol atarken 2 de asist yaptı.