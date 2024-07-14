Cengiz Ünder’in doğum günü uçakta kutlandı

Avusturya’nın Graz şehrindeki kampını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul’a döndü. 27 yaşına giren Cengiz Ünder’in doğum günü de uçakta kutlandı.

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızda, Cengiz Ünder’in doğum günü uçakta teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından sürpriz yapılarak kutlandı. Tebrikleri kabul eden oyuncumuz, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti" denildi.