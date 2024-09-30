Cenk Kangöz: Kötü adamları oynamayı seviyorum
SHOW TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından 'Deha'da 'Hakim' karakterini canlandıran Cenk Kangöz, diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. "Kötü adamları oynamayı seviyorum" diyen Kangöz; "Tepkiler, çok güzel. Herhalde çok uzun soluk bir iş olacak gibi" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cenk Kangöz, sabah saatlerinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cenk Kangöz, SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Deha' ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"MESLEK BÜYÜKLERİMİZ VAR"
Dizide 'Hakim' adlı karaktere hayat veren Cenk Kangöz; "Her şey muhteşem güzel başladık. En önemlisi ekip çok güzel, hikâyemiz çok güzel, meslek büyüklerimiz var, başarılı oyuncu arkadaşlarımız var. Herhalde çok uzun soluk bir iş olacak gibi" dedi.
"HİÇ İYİ KARAKTER OYNAMADIM"
50 yaşındaki oyuncu, ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Çok mutluyuz, tepkiler de çok güzel. Klasik kötü adam... Kötü adamları oynamayı seviyorum. Eşim, dostum herkes soruyor 'Neden farklı bir rol oynamıyorsun?' diye... Yani kariyerimin başından beri 13 dizi, 4 sinema filmi hepsi kötü karakterde geçti. Hiç iyi karakter oynamadım. Seyircimizi çok güzel bölümler bekliyor.
'DEHA'NIN KONUSU NEDİR?
Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'; biri iyilikte, biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikâyeyi ekranlara taşıyor.