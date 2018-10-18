Beşiktaş’ın transfer gündemine gelen Cenk Tosun, bir anda Everton’un en kıymetli oyuncusu oldu. Akşam'ın haberine göre daha önce golcü oyuncuya yönelik yoğun eleştirilerde bulunan Everton’a yakın haber siteleri, şimdi ise onun geri verilmesinin "delilik" olacağını savunuyor.

footballtransfertavern.com sitesinde Caleb Sage imzalı makalede şu görüşlere yer verildi: "Cenk Tosun, Everton’da kalitesini büyük ölçüde ortaya koyan bir mücadele verdi."

KABUL EDİLEMEZ

"Cenk Tosun’un ücretsiz olarak geri gitmesi bir fıkra olmalı. Beşiktaş’ın ücretsiz kiralama teklifi kabul edilemez. Cenk hala tehlikeli ve umut verici bir oyuncu. Everton onunla önümüzdeki yaza kadar güçlü bir şekilde devam etmeyi düşünmeli. Eğer gönderilecekse de ona en yüksek parayı verene satılmalı."

Milli futbolcu Cenk Tosun, geçtiğimiz yıl 28 milyon Euro'luk rekor ücretle Beşiktaş'tan Everton'a gitmiş ve Süper Lig'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı yerli oyuncu olmuştu.

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