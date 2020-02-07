Selim Karahan skarahan@haberturk.com

2015 yılından bu yana İsviçreli finans devi Credit Suisse'in CEO'luğunu yürüten Tidjane Thiam'ın görevinden istifa ettiği duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre 14 Şubat itibarıyla CEO'luk koltuğuna Thiam'ın yerine Thomas Gottstein oturacak.

Credit Suisse Yönetim Kurulu Başkanı Urs Rohner, Thiam'ın ayrılığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Thiam, 2015'ten bu yana bankaya büyük katkılarda bulundu. Kendisinin liderliğinde Credit Suisse bir yandan stratejisini değiştirirken aynı anda sermayesiniyeniden tesis etti. Bu süreçte maliyetler düştü ve farklı bölümler arasındaki işbirliği olağanüstü bir düzeye yükseldi. Sayesinde bugün Credit Suisse güçlü bir temel üzerinde duruyor ve yeniden kâra geçmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Bu kadar büyük övgülere layık görülen Thiam'ın görevden ayrılma nedeni ise, resmi açıklamalarda yer almasa da, bankada patlak veren 'casusluk' skandalı oldu.

ÖZEL HAYATIN İHLALİ

Geçtiğimiz yıl patlak veren skandalda Credit Suisse COO'su Pierre-Olivier Bouee'nin özel dedektiflerle anlaşarak bankadan ayrılıp rakipleri UBS'e geçen Varlık Yönetimi Bölümü Başkan Iqbal Khan'ı takip ettirdiği ortaya çıkmıştı. Khan'ın yanında başka Credit Suisse çalışanını götürüp götürmeyeceğini anlamak üzere başlatılan bu soruşturma Khan'ın özel hayatını ihlal etti. Hatta Credit Suisse'in işe aldığı kişilerin Khan'ın ailesini bile takip ettiği anlaşıldı.

Yapılan bağımsız inceleme sonucu Tidjane Thiam'ın Khan'ın takip edildiğinden haberi olmadığı anlaşıldı ancak yine de başarılı CEO'nun bir süredir istifa etmesi bekleniyordu.

LINKEDIN CEO'SU DA AYRILACAĞINI AÇIKLADI

Thiam'ın ayrılığı bu hafta açıklanan ikinci üst düzey CEO ayrılığı oldu. Önceki gün de iş odaklı sosyal ağ LinkedIn'in 11 yıldır CEO'luğunu yürüten Jeff Weiner haziran başı itibarıyla görevinden ayrılacağını açıkladı. Firmanın şu andaki ürün kıdemli başkan yardımcısı Ryan Roslansky, 1 Haziran tarihinden itibaren CEO koltuğunda oturacak. Weiner, Credit Suisse CEO'sunun aksine herhangi bir skandal sonucu değil tamamen kişisel tercihi sebebiyle görevinden ayrıldı.

2019'DA REKOR KIRILDI

Bu ayrılıklar geçen yıl rekor düzeye çıkan CEO ayrılıklarının 2020'de de devam ettiğinin göstergesi oldu. İş danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas'ın verilerine göre geçtiğimiz yıl dünya genelinde 1.640 CEO görevinden ayrıldı. Bu rakam tarihi bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Yıl Ayrılan CEO sayısı 2008 1.484 2009 1.227 2010 1.234 2011 1.178 2012 1.214 2013 1.246 2014 1.341 2015 1.221 2016 1.248 2017 1.160 2018 1.452 2019 1.640



ENERJİDE BÜYÜK ARTIŞ

En az 10 çalışanı bulunan ve minimum 2 yıldır faaliyet gösteren firmaların değerlendirmeye alındığı rapora göre CEO ayrılıkları 2019'da 2018 yılına oranla yüzde 12.9 yükseldi. Challenger, Gray & Christmas'ın verilerine göre geçtiğimiz yıl teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerde ayrılan CEO sayısı bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında artarak 216'yı buldu. Finastaki ayrılık sayısı ise yüzde 16 düşüşle 129'a geriledi. Enerji sektöründe ise bir önceki yıla göre yüzde 96'lık artışla 59 CEO görevinden ayrıldı.

Yayımlanan raporla ilgili değerlendirmede bulunan Challenger, Gray & Christmas Başkan Yardımcısı Andrew Challenger 2019'da görevinden ayrılan CEO sayısının 'sarsıcı' bir miktar olduğunu belirtti.

BİRÇOĞU EMEKLİ OLDU

Challenger "#MeToo hareketinin ardından şirketler CEO'lar şirketlerde yaşanan profesyonel ve kişisel sorunlardan daha fazla sorumlu tutulmaya başlandı. Üst düzey yöneticiler için daha yüksek standartta etik kriterler oluştu. Tabii buna rağmen geçen yıl yaşanan ayrılıkların çoğunluğu önemsiz (olaysız) koşullar altında yaşandı. Birçok CEO, uzun yıllar hizmet verdikleri şirketlerinden emekli olarak ayrıldı. Tabii teknolojideki muazzam gelişmeler ve tüketici davranışlarındaki değişim yeni bir lider ihtiyacını artırdı" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar bunun yanında geçen yıl hem mali hem de hisse performanslarını artıran firmaların, bu olumlu gidişat sayesinde hissedarları 'korkutmadan' liderlik değişimine gidebildiklerini, bu sebeple CEO değiştirmek için ideal bir ortamın oluştuğunu belirtti.

Yani küresel piyasalarda 'koronavirüs salgınına' ve artan jeopolitik risklere rağmen esen olumlu rüzgarlar CEO ayrılıklarının bu yıl da devam etmesine yardımcı olabilir.