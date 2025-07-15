Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun paylaştığı film, ilgi çekici senaryosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Filmin çekimleri Türkiye , Bulgaristan , Melbourne , Brezilya, İngiltere, ABD ve Moskova'da gerçekleştirildi. Peki, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu ve oyuncuları...