Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Cep Herkülü'nün hatırası Mestanlı'da ölümsüzleşti

        Cep Herkülü'nün hatırası Mestanlı'da ölümsüzleşti

        Dünya spor tarihinin efsanelerinden biri olan Naim Süleymanoğlu'nun Mestanlı'daki iki katlı taş evi, kapsamlı bir restorasyon ve müze tasarımıyla vefatının 8'inci yıl dönümünde yeniden hayat buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 16:19 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cep Herkülü'nün hatırası Mestanlı'da ölümsüzleşti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda oluşturulan Anı Evi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

        Törene Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı İvan Peşev, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Yavuz ile MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da iştirak etti.

        GÖNÜLLERDE İZ BIRAKTI

        Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Naim Süleymanoğlu’nun yalnızca Türk spor tarihinin değil, dünya sporunun da altın sayfalarına adını yazdırdığını belirterek onun kuvveti, azmi ve karakteriyle milletin gönlünde silinmez bir iz bıraktığını ifade etti.

        REKLAM

        Bakan Ersoy, Süleymanoğlu’nun hem Bulgaristan’da hem Türkiye’de kırdığı rekorlarla umut, cesaret ve özgürlüğün sembolü haline geldiğini; 9 dünya şampiyonluğu, 6 olimpiyat rekoru ve 46 dünya rekoruyla tarihe geçtiğini vurguladı.

        Ersoy, Cep Herkülü'nün 1992 Barcelona Olimpiyatları’nda Dünyanın En İyi Sporcusu seçilmesinin, uluslararası alandaki haklı saygısının en açık göstergesi olduğunu söyledi.

        EFSANEYİ ÖLÜMSÜZLEŞTİREN BİR HAFIZA MEKÂNI

        Naim'in vefatının 8'inci yıl dönümünde açılışı yapılan anı evinin bir yapının ötesinde, bir mücadele ruhunun ve bir spor efsanesinin ölümsüzleştiği bir hafıza mekânı olduğunu belirten Ersoy, projenin temelinin TİKA’nın saha incelemeleriyle atıldığını; aileyle yapılan görüşmeler, özgün eşyaların toplanması, projelendirme ve detaylı müze tasarımının titizlikle tamamlandığını aktardı.

        Çalışmaların Eylül 2023’te başladığını hatırlatan Bakan Ersoy, özgün taş dokunun ortaya çıkarıldığını, ahşap elemanların yenilendiğini, bahçedeki büyük trafo binasının kaldırıldığını ve çevre düzenlemesinin bütüncül bir yaklaşımla tamamlandığını söyledi.

        REKLAM

        Teşhir–tanzim uygulamalarının üretim ve montajının da özenle gerçekleştirildiğini dile getiren Ersoy, Türkiye’de hazırlanan müze materyallerinin geçen yıl yerine yerleştirilerek projenin hayata geçtiğini ifade etti.

        Mestanlı’nın merkezindeki iki katlı taş evin, Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye iltica edene kadar yaşadığı yer olduğunu hatırlatan Ersoy, yapının hem onun aile içinde büyüyen bir çocuk olarak hem de bir efsaneye dönüşen sporcu olarak tanınmasına imkân sağladığını belirtti.

        Alt katta, 1970’li yılların Mestanlı yöresel yaşamını yansıtan etnografik bir düzen bulunduğunu belirten Ersoy, aileye ait özgün eşyalar, sedir, kilim, ocak düzeni ve silikon heykellerle Süleymanoğlu’nun aile bağlarının hissedilebilir kılındığını ifade etti.

        Üst katta ise Süleymanoğlu’nun hem Bulgaristan hem Türkiye’deki spor hayatının ayrıntılarıyla aktarıldığını; ilkokul çantasından madalyalarına, plaketlerinden antrenman halterine ve başarılarını simgeleyen belgelere kadar pek çok özgün unsurun sergilendiğini aktaran Ersoy, sporcuya ait anlatımlarla hazırlanan video içeriklerinin de deneyimi daha anlamlı hale getirdiğini söyledi.

        REKLAM

        Bakan Ersoy, yalnızca bir sporcu değil; cesareti, çalışkanlığı ve inancıyla tüm nesillere örnek olacak bir kahraman olan Süleymanoğlu’nun anısına hazırlanan bu evin, gelecek kuşaklar için bir kültür mirası niteliği taşıdığını belirterek projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

        Anı evinin her ziyaretçiye ilham vermesini temenni eden Bakan Ersoy, “Süleymanoğlu’nun azmini, kararlılığını ve insanlık onurunu savunan duruşunu gelecek kuşaklara aktarmasını diliyorum.” dedi.

        BAKAN ERSOY: HER ADIMI ATMAYA HAZIRIZ!

        Açılışın ardından Türkiye ve Bulgaristan ilişkilerine katkı sağlayacak olan Kırcaali Camisi’nin açılışının da yapılacağını vurgulayan Ersoy, akşam saatlerinde ise “Arda Kırcaali” belgeselinin tanıtımının gerçekleştirileceğini duyurdu.

        Bulgaristan’daki Türk toplumunun iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir güç olduğunu ifade eden Ersoy, ilişkileri daha ileri taşımak için gereken her adımı atmaya hazır olduklarını kaydetti.

        BİR VEFA BORCUNU YERİNE GETİRİYORUZ

        “Naim Süleymanoğlu, sadece Türk sporunun değil, dünya spor tarihinin hayranlıkla andığı unutulmaz bir şahsiyet olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Naim Süleymanoğlu'nun 15 yaşında Brezilya’daki dünya gençler halter şampiyonasında iki altın madalya kazanarak rüştünü ispatladığını ve 46 dünya rekoru ve üç olimpiyat altını ile spor tarihine Türk mührünü vuran eşsiz bir sporcu olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        O'nun kendi ağırlığının üç katından fazlasını kaldırarak tarihe geçtiğini hatırlatan Bakan Bak, "Bugün burada, Türk sporunun gururu Naim Süleymanoğlu’nun hatıralarını ölümsüzleştirecek bu müzenin açılışında bir vefa borcunu yerine getiriyoruz.” dedi.

        Osman Aşkın Bak, Naim Süleymanoğlu’nun gençler tarafından tanınmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

        BULGARİSTAN'IN DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE KATKI SUNDU

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da törende yaptığı konuşmada, Naim Süleymanoğlu’nun yalnızca sporuyla değil, cesareti, tevazusu ve duruşuyla da bir iletişim dili kurduğunu belirtti.

        Ahatlıköy’de doğan “Cep Herkülü”nün hem bugünün hem de gelecek nesillerin ilham kaynağı olduğunu ifade eden Sırakaya, Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’ın demokratikleşme sürecine ve Türkiye–Bulgaristan ilişkilerine katkı sunduğunu vurguladı.

        Sırakaya, bu projenin hayata geçirilmesine verdiği güçlü destek için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, TİKA’ya ve Bulgaristan’daki tüm paydaşlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cep Herkülü
        #Naim Süleymanoğlu
        #Mestanlı
        #bulgaristan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!