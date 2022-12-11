Cep telefonları yokken emojiler

Emoji dilimize Japonca'dan giren bir kelime.. "E" resim, "moji" ise karakter anlamında kullanılıyor. Bu ikisi yan yana gelince de farklı hisleri anlatmada kullanılan emojiler ortaya çıktı.

İşte geçmişte emoji yerine kullandığımız tavır, eda ve hareketlerden bazıları:

SESSİZ İŞARETLEŞMELER

BAŞ: Zarifane bir eda ile hafifçe baş eğmek, temenna durma anlamına gelir ki; en kibar selâmlaşma şekillerinden biriydi. Başın sağa sola sallanması ''Hainsin sen!'' anlamındaydı. İç geçirme ''Hiç aklımdan çıkmıyorsun'' demekti. Sol yanına tükürmek ise ''İğrençsin!'' demenin şifreli anlatma biçimiydi...





EL: Elini ağzına götürmek ''Sana söyleyecek bir şeyim var'', Elleri arkaya yaslamak ''Bana oyun ediyorsun. Ciddi değilsin. Sana inanmıyorum'' anlamına geliyordu. Erkeğin ellerini kenetleyerek iki başparmağını fır fır döndürmesi ''Artık lütfetmeyecek misin?''demekti. Erkek eliyle göğsünü hançerle yarar gibi yaparsa ''Aşkından kalbim parçalanıyor'' demekti. Eli ile yüzünün yarısını kapatmak ise, hangi tarafı kapattıysa o taraftaki şahsa işaretle ''Yandaki fark etti, artık işaret gönderme'' anlamına geliyordu.





FES: Fesi başına takıp çıkarmak ''Fazla naz ettin yeter artık'' anlamındaydı. Fesi elde tutmak ya da göğsün üzerine bastırmak ''Senin için yanıp tutuşuyorum'' anlamına gelirdi.





VE MENDİLLER...

Ama bunların hepsinden önemlisi mendille şifreleşme dersek abartmış olmayız. Mendilin evvela rengi karşı tarafa verilen ilk mesajdı. Kırmızı: Tutkulu aşk. Mavi: Birleşme umudu. Turuncu: Kalp yarası. Pembe: Gönlüm sende. Siyah: Umutsuzluk, ayrılık demekti. Mendil ile ayakkabıyı silmek ''Biraz beklemen gerek'' demekken erkeğin mendili göğüs cebine koyması ''Beni kabul eder misin?'' anlamına gelirken, kadının cevabı olumluysa mendilini koklayarak bunu gösterirdi. Mendille gözünü silmek de ''Yanımdaki çaktı, işaret gönderme'' anlamındaydı.

PİYESLERE KONU OLDU

Musahipzade Celal, ''İstanbul Efendisi'' adlı piyesinde, erkeklerle haberleşmesin, sevda yaşamasın diye okuma yazma öğretilmeyen bir kızın beğendiği bir beyzadeye attığı mendille adresini bildirmesini anlatır. Beyzade bu tür haberleşmelerden bihaber olduğu için bu mendili bu işten anlayan çöpçatan bir kadına götürür.

MENDİLİMİN PEMBE GÖNLÜM SENDE

İşte bir çöpçatanın sevdalı bir beyzadeye atılan mendili yorumlaması: 'Mendil pembe, pembe gönlüm sende. Bu kız seni beğenmiş. Mendilin bir köşesinde altı tane mermer parçası var. Demek Altımermer'de oturuyor. Mendilin bir köşesi de ıslak. Demek ki çeşmenin karşısında oturuyorlar. Mendilin diğer köşesinde de aşı boyası var. Evleri aşı boyalıymış. Çiçek sayısının anlamı var.

EN GÜZEL SÖZÜM ÇİÇEKTİR BENİM

Sevgiliye gönderilen çiçek sayısının dahi bir anlamı vardı: 5 Karanfil ''Olayım sana eş'', 3 Karanfil ''Buluşmamız oldu güç'', 7 Karanfil ''Aşkın beni yedi'' demekti ki; çaresizliğin ifadesiydi. Evlerin caddeye bakan pencerelerinin önüne saksıda bir gonca gül koymak bu evde evlenecek yaşta bir kızımız var demekti.

BİBER CİĞERİM YANAR TÜTER

Bazen de yol üstüne konan ya da sevgiliye gönderilen yahut ikram edilen yiyeceklerle de mesajlar verilirdi. Yoğurt ''Gönlünü benden soğut'', Biber ''Ciğerim yanar tüter'', Elma ''Ahımı alma'', Buğday ''Görüşmeyeli oldu kaç ay'', Armut ''Ver bana bir umut'' anlamlarını ifade eder sembollerdi.





ELTİME KÜSTÜM BEN

İşaret diliyle anlaşma sadece âşıklar için geçerli olmayıp, evlilik sonrası da devam eden bir durumdu. Mesela: Üzerinde şeker motifi bulunan eşarbı başına takan kadın ''Canının tatlı istediğini'', birbirine sırtını dönmüş iki figür bulunan bir eşarplı kadınsa ''Eltisine küstüğünü'' böyle gösterirdi.





HANGİ RENK MENDİL NE ANLAMA GELİYOR

Kırmızı Mendil: Seni bütün mevcudiyetimle, bütün ruhumla seviyorum.





Mavi Mendil: Ah pek vefasızsınız





Beyaz Mendil: Kendim gibi henüz gönlümde seviyorum. Saf ve paktır.

Sarı Mendil: Hastayım

Yeşil Mendil: Hayatım hep ümit ile geçiyor

Mor Mendil: Sana malik olabileceğimi hiç ümit etmiyorum

Kahverengi Mendil: Beni öldürmek mi istiyorsun?

Menekşe Mendil: Sevmek ve sevilmek istiyorum.

Eflatun Mendil: Eflatun olsa da yine makbulüm değilsin



Siyah Mendil: Beni mahvettin bitirdin, kahrol

Kenarları Kırmızı Mendil: Gönderdiğim mektuba niçin cevap vermedin?





Kenarları mavi Mendil: Sensiz mesut olamayacağım

Kenarları Sarı Mendil: Rahatsızım çıkamayacağıma sebep bu





MENDİL İŞARETLERİ NE ANLAMA GELİYORDU?

Mendili bir ucundan tutup sallamak: Allah selamet versin



Ortasından tutup göstermek: Niye öyle uzak duruyorsunuz?

Yere düşürmek: Arkamızdan geliniz, fakat kimseye sezdirmeyiniz

Mendile burun silmek: Sana tenezzül etmiyorum.

Mendil yırtmak: Senin beynini parçalamak istiyorum

Mendili eline toplayıp ağzını kapatmak: Sır olsun, bir Allah bilsin

Mendille gözlerini silmek: Senin için gece gündüz ağlıyorum

Mendili başının üstüne getirmek: Her ne teklifin var ise can ile baş üstüne

Mendili yüreğine bastırmak: Muhabbetin kalbime yer etti. Canım sana feda olsun







Mendili iki parça etmek: Artık seninle iletişimi kestim

Mendili sallamak: Dolaş gel

Mendili başına örtmek: Korkma kimse görmez





Öksürüp mendile tükürmek: Düş peşimden



Mendili dizine yerleştirmek: Zahmeti sakınma

Mendili ki ucunu iki elleri tutmak: Bir sen bir ben...