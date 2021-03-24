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Ceren Damar'ı öldüren sanığın dedesine hakaretten dava

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi'ye, (80) hakaret suçundan dava açıldı. Elçi'nin, tanık olarak dinlendiği duruşmada Şenel'e yönelik sözleri nedeniyle 'ölenin hatırasına hakaret' suçundan dava açılarak yargılanmasına başlandı

Ceren Damar'ın katilinin dedesine dava - Haberler
Ceren Damar'ın katilinin dedesine dava
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DHA

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DEDESİ TANIK OLARAK DİNLENMİŞTİ

Dava kapsamında tanık olarak dinlenen Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi, suçlayıcı ifadeler kullandığı Ceren Damar'a yönelik, "Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması" ifadelerini kullanmıştı. Dava karara bağlandıktan sonra Şenel'in babası Mustafa Damar, Elçi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'ölenin hatırasına hakaret' suçlamasıyla dava açılan Elçi, Ankara 39'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Elçi katılmazken, avukatı Vahit Bıçak, Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar ve annesi Feyzan Damar ile ailenin avukatları katıldı.

'TOPLUMA ÖRNEK OLACAK ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN'

Duruşmada söz alan müşteki Mustafa Damar, sanığın sarf ettiği sözlerle rahmetli kızına iftira attığını, kızının ölümünün yanı sıra sanığın yakınları tarafından atılan bu iftira ve hakaretler nedeniyle ailecek zor günler geçirdiklerini söyledi. Damar, şikayetçi olduklarını belirterek, sanığa topluma örnek olacak şekilde en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Anne Feyzan Damar da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

SANIK AVUKATI, CEZA VERİLMEMESİNİ TALEP ETTİ

Bu sırada Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ve bazı kadın avukatlar da duruşmaya katılma talebinde bulundu. Sanık Avukatı Vahit Bıçak, davanın cinayet davası olmadığını, bu nedenle suçtan zarar gören olmadıkları için, katılma taleplerinin reddedilmesini istedi. Bıçak, müvekkilinin tanık olarak dinlendiği davada yaşı itibarıyla kullandığı tabirin deyim niteliğinde olduğunu, bu nedenle ceza verilmemesi gerektiğini talep etti. Savunmaların ardından tarafların taleplerini alan mahkeme, müşteki avukatlarının sanığın bir sonraki celsede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilmesi talebinin, sonraki celse değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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