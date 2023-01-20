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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceren Moray annesiyle alışverişte

Annesi Ceren Moray ile çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Ceren Moray, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi

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  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ceren Moray, Etiler'deki bir alışveriş merkezindeydi. Mağazaları dolaşan oyuncu, annesi Hülya Moray ile birlikte eczaneden çıkarken görüntülendi. Ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Moray, "Annemle birlikte gezmeye çıktık" dedi.
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    "HASTALIKLARDAN KORUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

    Ceren Moray, ardından yılbaşında sevgilisi Doğu Orcan ile geçirdiği Alaçatı tatili hakkında, "Güzel geçti, kış geldi. Hastalıklardan da kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bir yandan da iş bakıyorum. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Moray, röportajını tamamlasından sonra muhabirlere teşekkür ederek, annesiyle birlikte oradan ayrıldı.
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Ceren Moray, 2019 yılında annesi Hülya Moray ve babası Celal Moray ile birlikte çekilen bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Oyuncu, gönderisine, "Dünya tam olarak bu çocukların etrafında dönüyor be... Öncelikle bugün, ortadaki tatlı adam 67 yaşına girdi. Çatlayın a dostlar! 34 senesinde bana nasip oldu babalığı bu neşe pınarının, sonrasında pozu annem verdirdi, fotoğrafı dayım çekti, güldüren kocamdı, yaşasın aile..." notunu düşmüştü.
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Ceren Moray ile annesi Hülya Moray
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerin sürekli ekranlarda görüyorsunuz. Peki onların bugünlere gelmesinde büyük emeği olan annelerini hiç gördünüz mü?
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Mesut Özil ile annesi Gülizar Özil
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Tarkan ile annesi Neşe Tevetoğlu
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Sertab Erener ile annesi Yücel Erener
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Melek Mosso ile annesi Hatice Mosso
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Ajda Pekkan ile annesi Nevin Pekkan
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Demet Şener ile annesi Naime Şener
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Ebru Cündübeyoğlu ile annesi Hülya Cündübeyoğlu
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Fahriye Evcen ve annesi Hatime Evcen
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Hadise ile annesi Gülnihal Açıkgöz
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Neslihan Atagül ve annesi Perihan Çıtlak
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile annesi Gamze Yücer
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Amine Gülşe ve annesi Gülter Gülşe
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Demet Özdemir ve annesi Ayşen Şener
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Aras Bulut İynemli ile annesi
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Şilan Makal ile annesi
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Merve Dizdar ile annesi Yıldız Dizdar
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Mabel Matiz ile annesi Maya Karaca
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Naz Çağla Irmak ile annesi Hülya Gülşen
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Ahmet Kural ve annesi Sema Kural
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Boğaç Aksoy ile annesi Güliz İncekara
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Şevval Şahin ile annesi
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Şarkıcı Zara ve annesi Hatice Yılmaz
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Aslı Bekiroğlu ve annesi Süheyla Bekiroğlu
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Edis ve annesi Sevil Görgülü
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Zeynep Sever Demirel ve annesi Mefaret Demirkaya
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Dilan Çiçek Deniz ve annesi Hale Temizyürek
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Aslıhan Karalar ve annesi Nuray Karalar
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Elçin Sangu ile annesi Müyesser Ses
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Can Yaman ve annesi Güldem Yaman
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Merve Boluğur ve annesi Nehra Boluğur
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Öykü Çelik ile annesi
  • Ceren Moray annesi Hülya Moray ile alışverişte - Magazin haberleri

    Melis Sezen ile annesi Nursel Sezen

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