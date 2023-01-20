Ceren Moray, 2019 yılında annesi Hülya Moray ve babası Celal Moray ile birlikte çekilen bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Oyuncu, gönderisine, "Dünya tam olarak bu çocukların etrafında dönüyor be... Öncelikle bugün, ortadaki tatlı adam 67 yaşına girdi. Çatlayın a dostlar! 34 senesinde bana nasip oldu babalığı bu neşe pınarının, sonrasında pozu annem verdirdi, fotoğrafı dayım çekti, güldüren kocamdı, yaşasın aile..." notunu düşmüştü.