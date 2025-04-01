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        Haberler Spor Diğer Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan'da şampiyon oldu! - Diğer Haberleri

        Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan'da şampiyon oldu!

        Yunanistan'da düzenlenen Alp Disiplini FIS ve Balkan Kupası yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Ceren Reyhan Yıldırım, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:54 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:54
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        Ceren Reyhan Yıldırım, şampiyon oldu!
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        Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, 29 ülkenin katıldığı organizasyonda kadınlar kategorisinde kürsünün zirvesinde yer aldı. Ceren Reyhan, böylece üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

        Erkekler kategorisinde ise 75 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Demirkan Hasırcı 11'inci, Thomas Kaan Onol Lang ve Mahmut Kazanç 14. sırayı aldı.

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