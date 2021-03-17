Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarının anlatıldığı Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Şensoy'un hayat verdiği Cerkutay ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki Cerkutay kimdir, nasıl vefat etti?

CERKUTAY NE DEMEK?

Televizyon dizisi ile hayatımıza giren Cerkutay isminin anlamı da aramalara konu oldu. Cerkutay öz Türkçede, eski dönem yer tanrısı anlamına geliyor.

ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini 2000-2004 yılları arasında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayarak Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etti.

2002-2012 yılları arasında birçok tiyatro oyununda yer alan ve daha sonra 'Deli Hüseyin Paşa' rolünü oynadığı Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve 'Cerkutay' karakteriyle yer aldığı Kuruluş: Osman gibi dizilerde boy göstermiştir.