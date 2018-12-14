İddiaya göre, kendilerini "Sarallar" üyesi olarak tanıtıp 24 farklı “yağma” ve “tehdit” suçlarına karıştıkları ileri sürülen şahıslara yönelik 5 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalanmış, grubun lideri oldukları öğrenilen Ü.S. ve T.S.’nın da aralarında olduğu 11 kişi dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

İHA'nın haberine göre, soruşturmaya konu suç duyurusu, zorla senet imzalatılmak için dövülen bazı iş adamlarının ihbarı üzerine gerçekleşmişti. Suç örgütü üyelerinin tehdit ve cebir uyguladığı iş adamlarının dayak yediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

ÖLÜMLE TEHDİT

Organize Suçlarla Mücadele Şube polisinin düzenlediği operasyonla çökertilen çete üyelerinin, bazı iş adamlarını döverek ölümle tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıyan iki ayrı dayak görüntülerinde zanlılar iş adamlarını tekme tokat döverek bulundukları mekandan dışarıya çıkarıyor.

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