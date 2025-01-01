Çevirmede bir oryantal

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Adana'da yılbaşında alacağı sahneye yetişmeye çalışan bir dansöz, polis kontrol noktasında durduruldu. Alkolmetreye bir an önce üfleyip işine yetişmeye çalışan dansöz, testten geçince yoluna devam etti, videoya kaydedilen o anlar sosyal medyada ilgi gördü
Giriş: 01.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:18
Adana’da sahne kıyafetleriyle polis kontrolünde görülen dansöz "Programa 5 dakikam kaldı" diyerek bir an önce alkolmetreye üflemek istedi. Çoğunun eğlence için sokaklarda olduğu dakikalarda işine yetişmeye çalışan dansöz testten geçince yoluna devam etti.
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