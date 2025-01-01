Çevirmede bir oryantal Adana'da yılbaşında alacağı sahneye yetişmeye çalışan bir dansöz, polis kontrol noktasında durduruldu. Alkolmetreye bir an önce üfleyip işine yetişmeye çalışan dansöz, testten geçince yoluna devam etti, videoya kaydedilen o anlar sosyal medyada ilgi gördü

Habertürk Giriş: 01.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:18 facebook

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