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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ceviz yerken canından oldu

        Samsun'da yaşlı kadın ceviz yerken canından oldu

        Samsun'da yaşlı kadın, evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Yapılan ilk incelemede yaşlı kadının nefes borusuna kaçan ceviz nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 18:00 Güncelleme: 20.11.2023 - 18:00
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        Ceviz yerken canından oldu
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        Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ünzile Kaçmaz (63), evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu.

        İhbarla olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ünzile Kaçmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

        Ünzile Kaçmaz'ın yediği cevizin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

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