Samsun'da yaşlı kadın ceviz yerken canından oldu
Samsun'da yaşlı kadın, evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Yapılan ilk incelemede yaşlı kadının nefes borusuna kaçan ceviz nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi
Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ünzile Kaçmaz (63), evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu.
İhbarla olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ünzile Kaçmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Ünzile Kaçmaz'ın yediği cevizin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.