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Çevre korumaya yaklaşık 179,5 milyar harcandı

Türkiye'de 2016-2020 döneminde yaklaşık 179,5 milyar lira çevre koruma harcaması gerçekleştirildi. Bu harcamaların yüzde 49,3'ü atık yönetimine, yüzde 35,3'ü atık su yönetimine, yüzde 5,6'sı biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasına yönelik oldu

Çevre korumaya yaklaşık 179,5 milyar harcandı
AA

Türkiye'de 2016-2020 döneminde gerçekleştirilen çevre koruma harcamaları 179,5 milyar liraya yaklaşırken, bu tutarın yüzde 49,3'ünü atık yönetimi harcamaları oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2016-2020 dönemini kapsayan 5 yılda 179 milyar 478 milyon lira çevre koruma harcaması yapıldı.

Bu harcamalar içinde en yüksek pay yüzde 49,3 ile atık yönetiminin oldu. Bu alanda 5 yılda 88 milyar 536 milyon lira harcama yapıldığı kayıtlara geçti.

Atık su yönetimi harcamaları ise 63 milyar 336 milyon lirayla toplam çevre koruma harcamalarının yüzde 35,3'ünü oluşturdu.

Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasına 2016-2020 döneminde 10 milyar 35 milyon lira harcanırken, bu tutar toplam harcamaların yüzde 5,6'sına karşılık geldi.

Toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesine yönelik harcamaların çevre koruma harcamaları içindeki payı yüzde 3,4 oldu. Bu alanda 5 yıllık dönemde 6 milyar 85 milyon lira harcama yapıldı.

Dış ortam havasını ve iklimi korumaya harcanan tutar yaklaşık 3 milyar 842 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

AR-GE'YE 1 MİLYAR LİRA HARCANDI

Çevre koruma harcamaları kapsamında araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) 2016-2020 döneminde 1 milyar 38 milyon lira harcandı.

Gürültü ve vibrasyonun azaltılmasına 5 yılda harcanan tutar yaklaşık 80 milyon lira, radyasyona karşı korumaya yönelik harcama tutarı ise yaklaşık 44 milyon lira olarak hesaplandı.

Genel çevre yönetimi, çevre koruma için eğitim faaliyetleri, harcamaları bölünemeyen faaliyetler ve başka yerde belirtilmemiş faaliyetleri kapsayan diğer çevre koruma yatırım harcamaları ise bu dönemde 6 milyar 482 milyon lira oldu.

TÜİK verilerine göre 2016-2020 döneminde yapılan çevre koruma harcamaları şöyle:

Harcama konuları Toplam tutar Oran
Atık yönetimi 88.536.239.040 49,3
Atık su yönetimi 63.336.073.963 35,3
Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması 10.035.344.883 5,6
Diğer çevre koruma harcamaları 6.481.733.204 3,6
Toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi 6.085.446.921 3,4
Dış ortam havasını ve iklimi koruma 3.841.791.190 2,1
Araştırma ve geliştirme 1.037.707.041 0,6
Gürültü ve vibrasyonun azaltılması 79.969.348 0,04
Radyasyona karşı koruma 44.160.615 0,02
Toplam 179.478.466.205 100

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