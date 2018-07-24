Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yağış rejiminde meydana gelen değişiklikler nedeniyle bundan sonra toprak kayması gibi olayların daha çok görülebileceğini söyledi.
Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre, Beyoğlu Sütlüce’de toprak kayması sonucu bir binanın çökmesini değerlendiren Bozoğlu, “Meteorolojik olaylar toprak kaymasını etkiler. Binanın çökmesinde yağışın da etkisi olabilir. Yağış kaynaklı olma ihtimali de değerlendirilmeli. İklim değişikliğine bağlı olarak yağış rejimindeki değişiklik nedeniyle bu tür toprak kaymaları bundan sonra daha çok görülebilir. Risk altındaki yapılar değerlendirilmeli, güçlendirilmeli” dedi.
EN BÜYÜK MADDİ KAYIP İSTANBUL’DA
Bozoğlu, bilimsel araştırmalara göre, iklim değişikliğine bağlı olarak Avrupa’da kıyı şeridindeki kentler arasında en büyük maddi kaybın İstanbul’da yaşanacağını söyledi. Bozoğlu, şöyle devam etti: “Yapılan bilimsel çalışmalara göre İstanbul, Avrupa’da en çok risk altında bulunan şehirlerin başında geliyor. İklim değişikliği nedeniyle İstanbul’un 2030 yılında 201 milyon dolar, 2050’de ise 1.4 milyar dolar maddi kayba uğrayacağı hesaplanıyor. İzmir ise Avrupa’da en çok maddi kayba uğrayacak şehirler sıralamasında 3’üncü sırada yer alıyor.”
“UYUM SAĞLAYARAK YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ”
Dünyada her geçen gün sera gazı emisyon oranının arttığına vurgu yapan Bozoğlu, “İklim değişikliğini durdurmak çok zor. Yapmamız gereken uyum sağlayarak yaşamayı öğrenmek. İklim değişikliğine uyumlu hale gelmeyi konuşmalıyız. Birçok ülke bu konuda adım atıyor. Türkiye’de de yerel ve merkezi kurumlar harekete geçmeli. Kentsel dönüşüm çalışmaları da iklim değişikliğine uygun planlanmalı” diye konuştu.
“EYLEM PLANLARI HAYATA GEÇİRİLMİYOR”
Risk altındaki kentler için bir an önce iklim değişikliği risk haritalarının çıkarılması gerektiğini ifade eden Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Bozoğlu, iklim değişikliğine yönelik eylem planları hazırlandığını ancak bunların hayata geçirilmediğini ifade etti. Bozoğlu, “Şu an ne yazık ki hiçbir kentte iklim değişikliğinin yarattığı riskleri ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma yapılmıyor” iddiasında bulundu.
KARADENİZ’E DİKKAT
Bozoğlu, iklim değişikliği nedeniyle yağış rejimindeki değişikliğe dikkat çekerek, “Yağışların ağustos ayında da özellikle Karadeniz kıyılarında etkili olması bekleniyor. Ağustos ayında da Doğu Karadeniz’i konuşmaya başlayacağız” uyarısında bulundu.
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