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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çevre ve Enerjide Yenilenebilir Teknolojiler TEKNOFEST’te - İş-Yaşam Haberleri

        Çevre ve Enerjide Yenilenebilir Teknolojiler TEKNOFEST’te

        TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında SANKO yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda gençler dünyanın geleceği için çalışıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve çevreye duyarlı uygulamalar konusunda farkındalığı artıracak yarışma için son başvuru tarihi 20 Şubat

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:36
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        Çevre ve Enerjide Yenilenebilir Teknolojiler TEKNOFEST'te
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        Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre hassasiyetini artıracak teknolojileri ortaya çıkarmak ve bu teknolojilerin milli kaynaklar ile üretiminin geliştirilmesini destekleyen TEKNOFEST, doğal kaynakları verimli kullanarak sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak çevresel kriterlere uygun projeleri hayata geçiriyor. Sıfır atık hedefiyle enerji geleceğini koruyan teknolojilerin üretildiği yarışmaya başvurmak için şimdi harekete geç.

        Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’yla sınırlı kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan, küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunan, toplumsal yaşamı iyileştiren ve yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan değerli çözümler sunan proje fikirlerinin geliştirilmesine zemin hazırlanıyor.

        Çevre Teknolojileri Kategorisi ve Enerji Teknolojileri Kategorisi olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek olan yarışmanın Çevre Teknolojileri kategorisinde; Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Hava Kalitesi Yönetimi, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Yönetimi, İklim Değişikliği kapsamlarında projeler değerlendirmeye alınacak. Enerji Teknolojileri kategorisinde ise Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Depolama Teknolojileri, Enerji Yönetim Sistemleri ve Enerji Kaynakları ve Teknolojileri kapsamlarında olan projeler değerlendirilecek.

        Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri ve mezunların katılabildiği yarışmada mezun seviyesinde firmalar veya girişimler takım olarak da başvuru yapabilecek. Yarışmacılar en fazla 6 kişilik takımlar halinde başvurabilirken, yarışma sonucunda her iki kategoride dereceye giren birinciler 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler ise 60 bin TL ödül kazanacak. Detaylı bilgi ve başvuru için mth.tc/CevreEnerji web adresini ziyaret edebilirsiniz.

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