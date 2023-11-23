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        Haberler Yaşam Çevrenizdeki insanları etkileyebileceğiniz 10 inanılmaz bilgi

        Çevrenizdeki insanları etkileyebileceğiniz 10 inanılmaz bilgi

        Bazı gerçekleri öğrenmek, sanki birkaç saniye içerisinde kocaman bir kitabı okumuşsunuz gibi etki yaratır çünkü birkaç cümlede aslında tarih, coğrafya, biyolojiye dair harika şeyler öğrenebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:07
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        1

        İnsanlar ve zürafalar aynı sayıda boyun omurgasına sahiptir

        Doğanın anatomik simetrisi, insanlarla zürafalar arasındaki büyüleyici paralelliği ortaya çıkarıyor: yedi boyun omuru. Boyuttaki büyük farklılıklara rağmen, her iki tür de dünyayı ortak omurga sayısıyla dolaşıyor.

        2

        Çitalar spor arabalardan daha kısa sürede hızlanabilir

        Hız üstünlüğü yarışında çitalar, çoğu spor arabadan daha kısa sürede hızlanma yeteneğine sahiptir. Sadece birkaç saniyede saatte 60 ila 70 mil hıza ulaşan bu çevik kedigiller, en yüksek performanslı araçları bile toz içinde bırakır.

        3

        Çin Seddi Ay'dan görünmüyor

        Yaygın inanışın aksine Çin Seddi, yardım olmadan aydan görülemez. Genellikle uzayla ilgili bir efsane olan bu fikir, astronotlar ve uydu görüntüleri tarafından çürütüldü.

        4

        Taze kesilmiş çimen kokusu bitkilere bir tehlike çağrısıdır

        Çimleri kesmek sadece bir bahçecilik eylemi değil aynı zamanda bir bitkinin imdat çağrısıdır. Çim biçme makineleri bıçakları kestiğinde, çim uçucu organik bileşikler açığa çıkarır ve bu da bir tür botanik alarmın sinyalini verir.

        Bu aromatik emisyonun, komşu bitkileri potansiyel tehlikeye karşı uyararak savunma tepkisini tetiklediğine inanılıyor.

        5

        Bal arıları insan yüzlerini tanıyabiliyor

        Türler arası tanımanın gizemlerini çözen bal arıları, şaşırtıcı bir yetenek sergiliyor: insan yüzlerini tanıma yeteneği. Karmaşık kovan topluluklarıyla tanınan bu hayvanlar bir zamanlar omurgalılara özel olduğu düşünülen bilişsel bir beceriyi kullanarak bireysel insan yüzlerini birbirinden ayırıyor.

        Bir dizi deney yoluyla bilim insanları, arıların insan yüz özelliklerini ezberleme ve hatırlama kapasitesini ortaya çıkardı; bu da böcekler dünyasındaki iletişimin karmaşıklığının altını çizdi.

        6

        Eyfel Kulesi yaz aylarında daha da büyüyor

        Değişen mevsimlerle şiirsel bir dans sergileyen Paris'in simgesel simgesi Eyfel Kulesi, her yaz geçici bir dönüşüm yaşıyor. Güneşin sıcak kucaklaması demir yapının genişlemesine ve yaklaşık 15 santimetre daha uzun olmasına neden oluyor.

        7

        İneklerin en iyi arkadaşları vardır

        İnekler, nazik dış görünüşlerinin altında, sevimli bir özelliği ortaya koyuyor: güçlü sosyal bağlar ve arkadaşlık tercihi. Bu büyükbaş hayvanlar belirli bireylerle derin bağlantılar kurarlar ve en iyi arkadaşa sahiptirler ve onlardan ayrıldıklarında sıkıntı belirtileri gösterirler.

        8

        Astronotlar günde 16 gün doğumu ve gün batımı görüyor

        Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) yaşam, astronotların her 24 saatte 16 gün doğumu ve gün batımından oluşan olağanüstü bir yörünge dansına tanıklık ettiği göksel bir gösteridir.

        Gündüz ile gece arasındaki bu sürekli geçiş, hayranlık uyandıran bir panorama sunarak astronotların zaman kavramını ve uzayda gece ile gündüz arasındaki sınırları yeniden tanımlıyor.

        9

        Dünyanın en eski tarifi bira içindir

        Antik mutfak arşivlerini inceleyen dünyanın bilinen en eski tarifi, Mezopotamya gastronomisine büyüleyici bir bakış sunuyor. Ur şehrinden gelen ve M.Ö. 4000 civarına tarihlenen bir kil tablet, muhteşem bir bira yapımı tarifini ayrıntılarıyla anlatıyor.

        10

        En uzun hıçkırık 68 yıl sürdü

        İstemsiz bedensel olayların ilginç bir kanıtı olan dünyanın en uzun hıçkırık çılgınlığı, şaşırtıcı bir şekilde 68 yıl sürdü. 1922'den başlayıp 1990'a kadar devam eden Charles Osborne, bir domuzu tartmaya çalışırken düştükten sonra aralıksız hıçkırdı.

        Kaynak: Factable

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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