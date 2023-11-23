Çevrenizdeki insanları etkileyebileceğiniz 10 inanılmaz bilgi

4 Şurada Paylaş!







Taze kesilmiş çimen kokusu bitkilere bir tehlike çağrısıdır Çimleri kesmek sadece bir bahçecilik eylemi değil aynı zamanda bir bitkinin imdat çağrısıdır. Çim biçme makineleri bıçakları kestiğinde, çim uçucu organik bileşikler açığa çıkarır ve bu da bir tür botanik alarmın sinyalini verir. Bu aromatik emisyonun, komşu bitkileri potansiyel tehlikeye karşı uyararak savunma tepkisini tetiklediğine inanılıyor.

5 Şurada Paylaş!







Bal arıları insan yüzlerini tanıyabiliyor Türler arası tanımanın gizemlerini çözen bal arıları, şaşırtıcı bir yetenek sergiliyor: insan yüzlerini tanıma yeteneği. Karmaşık kovan topluluklarıyla tanınan bu hayvanlar bir zamanlar omurgalılara özel olduğu düşünülen bilişsel bir beceriyi kullanarak bireysel insan yüzlerini birbirinden ayırıyor. Bir dizi deney yoluyla bilim insanları, arıların insan yüz özelliklerini ezberleme ve hatırlama kapasitesini ortaya çıkardı; bu da böcekler dünyasındaki iletişimin karmaşıklığının altını çizdi.