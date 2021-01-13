Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamŞirketler
ABONE OL

Çevresel ve sosyal etki yaratan şirketler arasına girdi

Arçelik, dünyanın ilk sürdürülebilir iş ve liderlik dergisi Real Leaders’ın çevreye ve topluma en fazla katkı yapan şirketlere yer verdiği Top 150 Impact Companies listesine 13’üncü sırada girdiğini duyurdu. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, "Geleceği iyileştiren teknolojiler geliştirerek sürdürülebilirliği bir yaşam tarzı haline getirebilmek için dijital hanelerin çözüm ortağı olma hedefiyle ilerliyoruz. Geleceğe, gezegenimize, insanların ihtiyaçlarına ve işimize odaklanarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu 2030 sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirledik" dedi.

Çevresel ve sosyal etki yaratan şirketler arasına girdi
HABERTURK.COM

Küresel üretiminde kendi kredisiyle karbon nötr hale gelen Arçelik, ABD merkezli Real Leaders Dergisi’nin çevreye ve topluma en fazla katkı yapan şirketlerini sıraladığı Top 150 Impact Companies 2021 listesinde 13’üncü sırada yer aldı.

Verilen bilgiye göre, dünyanın sürdürülebilirlik alanındaki ilk iş ve liderlik dergisi olan Real Leaders, gezegenin ve toplumun sorunlarına çözümler geliştirilmesine yardımcı olmak için iş dünyasına ve liderlerine ilham vermeyi amaçlıyor. Etki odaklı ilk 150 şirket belirlenirken, toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm olarak ürün ve hizmetler geliştiren şirketler arasında değerlendirme yapılıyor.

Yapılan açıklamada, Arçelik ile ilgili değerlendirmede karbon emisyon azaltımları, üretimde su ve enerji tasarrufları, atık azaltımı, enerji verimli çevre dostu teknolojilerinin yanı sıra çocuk obezitesi, gıda israfı ve açlık ile mücadele için sürdürdüğü sosyal sorumluluk projelerinin dikkate alındığı kaydedildi.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, "Geleceği iyileştiren teknolojiler geliştirerek sektör liderliğimizi pekiştirirken sürdürülebilirliği bir yaşam tarzı haline getirebilmek için dijital hanelerin çözüm ortağı olmayı hedefiyle ilerliyoruz. Geleceğe, gezegenimize, insanların ihtiyaçlarına ve işimize odaklanarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu 2030 sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirledik. Sürdürülebilirlik alanında önemli bir yayın olan Real Leaders’ın ‘Top 150 Impact Companies of 2021’ listesinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında, 13’üncü sırada yer alarak, sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizin bir kez daha tescillenmesi; daha da iddialı hedefler koymamız yönünde bizleri cesaretlendiriyor” dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'ye uçuşlarda koronavirüs testi zorunluluğu
İŞ-YAŞAMKorona testi olmayan ABD'ye uçamayacak
1 günde 14 milyar dolar kaybetti - Haberler
İŞ-YAŞAM1 günde 14 milyar dolar kaybetti
Kasım ayı perakende satış endeksleri açıklandı
İŞ-YAŞAMPerakende satış hacmi kasımda arttı
Kasım ayı ciro endeksleri açıklandı.
İŞ-YAŞAMToplam ciro kasımda arttı
Son dakika haberi: TÜİK kasım ayı sanayi üretim verilerini açıkladı
İŞ-YAŞAMSanayi üretiminde sert artış
Son dakika! Uber'in erişim engeli kalktı - Haberler
İŞ-YAŞAMUber'e erişim engeli kaldırıldı
Nakdi yardım desteği kaç TL oldu? Son dakika: Bakan açıkladı
İŞ-YAŞAMBakan Selçuk: Nakdi Ücret Desteği asgari ücret ...
THY, APEXin sağlık ve güvenlik kategorisinde "Diamond" statüsünü aldı
İŞ-YAŞAMTHY'ye salgın döneminde dikkat çeken statü
SON DAKİKA HABERLER: Donald Trump'a iki bankadan şok!
İŞ-YAŞAM2 bankadan Trump kararı
Tüyo peşinde koşup başaran var mı?
İŞ-YAŞAMTüyo peşinde koşup başaran var mı?