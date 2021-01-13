HABERTURK.COM

Küresel üretiminde kendi kredisiyle karbon nötr hale gelen Arçelik, ABD merkezli Real Leaders Dergisi’nin çevreye ve topluma en fazla katkı yapan şirketlerini sıraladığı Top 150 Impact Companies 2021 listesinde 13’üncü sırada yer aldı.

Verilen bilgiye göre, dünyanın sürdürülebilirlik alanındaki ilk iş ve liderlik dergisi olan Real Leaders, gezegenin ve toplumun sorunlarına çözümler geliştirilmesine yardımcı olmak için iş dünyasına ve liderlerine ilham vermeyi amaçlıyor. Etki odaklı ilk 150 şirket belirlenirken, toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm olarak ürün ve hizmetler geliştiren şirketler arasında değerlendirme yapılıyor.

Yapılan açıklamada, Arçelik ile ilgili değerlendirmede karbon emisyon azaltımları, üretimde su ve enerji tasarrufları, atık azaltımı, enerji verimli çevre dostu teknolojilerinin yanı sıra çocuk obezitesi, gıda israfı ve açlık ile mücadele için sürdürdüğü sosyal sorumluluk projelerinin dikkate alındığı kaydedildi.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, "Geleceği iyileştiren teknolojiler geliştirerek sektör liderliğimizi pekiştirirken sürdürülebilirliği bir yaşam tarzı haline getirebilmek için dijital hanelerin çözüm ortağı olmayı hedefiyle ilerliyoruz. Geleceğe, gezegenimize, insanların ihtiyaçlarına ve işimize odaklanarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu 2030 sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirledik. Sürdürülebilirlik alanında önemli bir yayın olan Real Leaders’ın ‘Top 150 Impact Companies of 2021’ listesinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında, 13’üncü sırada yer alarak, sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizin bir kez daha tescillenmesi; daha da iddialı hedefler koymamız yönünde bizleri cesaretlendiriyor” dedi.