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Ceyda Ateş: Gözümden akan her yaş gerçek

'Son Dilek'te rol alan Ceyda Ateş, basın mensuplarıyla sohbet etti. "Filmde gözümden akan her yaş aslında gerçek" diyen oyuncu, "Kızım Talia doğduktan sonra olgunlaştım. 'Keşke oynamasaydım' dediğim proje olmuştur" açıklamasında bulundu

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  • Ceyda Ateş: Gözümden akan her yaş gerçek - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 'Son Dilek' filminin ilk gösterimi Gayrettepe'deki bir otelde yapıldı. Yapımcısı Mehmet Enver Sarıkaya olan, yönetmen koltuğunda Melek Öztürk'ün oturduğu projede yer alan oyuncular Ceyda Ateş, Anıl Altan, Seda Akman, Erkan Bektaş, Ümit Özcan, Şebnem Özinal, Ebrar Alya Demirbilek, Ayaz Gülşen, izleme öncesi sorulara yanıt verdi.

    "ÖNEMLİ BİR AMACA HİZMET ETTİK"

    Film ekibi, "Birlikte çalışmak çok güzeldi. Sette zaten en önemli şey; çalışırken keyif almak. Bizler de bunu başardığımızı düşünüyoruz. Gelenlerin gözyaşlarını tutamayacağı bir proje oldu. Önemli bir amaca hizmet ettiğimizi düşünüyoruz" dedi.
  • Ceyda Ateş: Gözümden akan her yaş gerçek - Magazin haberleri

    "GÖZÜMDEN AKAN HER YAŞ GERÇEK"

    Gazetecilerle sohbet eden Ceyda Ateş, "Filmde gözümden akan her yaş aslında gerçek. Oyunculuğu farklı yansıtmam gereken bir projeydi ve cidden duygulandığım için ağladığım anlar neredeyse hepsi" ifadelerini kullandı.

    "KEŞKE OYNAMASAYDIM' DEDİĞİM PROJE OLDU"

    Uzun süredir proje yapmaması hakkında konuşan Ateş, "Ben belli bir süre ara verdim. İyi işlerde yer almam gerektiğini düşünüyorum. Anlık proje yok diye kabul ettiğim işler oldu zamanında ama artık yapmayacağım. Çocuktan sonra bir tık daha olgunlaştım. 'Keşke oynamasaydım' dediğim proje olmuştur ama gelmiş geçmiş canım..." diyerek, güldü.
  • Ceyda Ateş: Gözümden akan her yaş gerçek - Magazin haberleri

    "ANNELİK MÜKEMMEL BİR DUYGU"

    İki yıl önce kızı Talia'yı kucağına almasının ardından olgunlaştığını ifade eden Ceyda Ateş, "Annelik mükkemmel bir duygu. Şimdi Amerika'da okula gidiyor kızım. O yüzden Türkiye'ye temelli dönme durumumuz yok. Uzun süreli geldiğimde onunla beraber geliyorum zaten. Amerika'da da gittiği okulda İngilizce konuşuyorlar diye biraz İngilizce konuşuyor ama Türkçe'yi de öğrenecek. Biz onunla Türkçe konuşuyoruz" açıklamasını yaptı.
  • Ceyda Ateş: Gözümden akan her yaş gerçek - Magazin haberleri

    "DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR"

    Gazetecilerin, "Kızınız ufak ancak bir sosyal medya hesabı var mı ya da açar mısınız?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Kızım iki yaşında henüz. Hiç televizyon izlemedi diyebilirim. Yeni yeni başlattık izletmeye bir şeyleri... 0-5 yaş arası önemli. Dikkat edilmesi gerekiyor bence. Teknolojiye çok bağlı olsun istemiyorum şu an ama teknoloji çağındayız. Tabii ki yaşı ilerledikçe illaki o da kullanacaktır" ifadelerini kullandı.
  • Ceyda Ateş: Gözümden akan her yaş gerçek - Magazin haberleri

    "KARDEŞİ OLSUN İSTİYORUZ"

    Kızı Talia'ya bir kardeş yapmak istediklerini dile getiren Ateş, "Biz bir kardeşi olsun istiyoruz. Talia, çok büyümeden bir sene içinde bir kardeşi olabileceğini düşünüyorum. Arkadaş gibi büyüsünler istiyorum" dedi.
  • Ceyda Ateş: Gözümden akan her yaş gerçek - Magazin haberleri

    "EŞİM BANA DESTEK OLUYOR"

    "Evliliğin mesleki hayatınıza olumsuz bir yanı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu da cevaplayan Ceyda Ateş, "Aksine pozitiflik kattığını düşünüyorum. Eşim de zaten bana destek oluyor. Herkes bir ara bıraktığımı düşündü ama hamileydim. Hamile iken oynayamazdım tabii" şeklinde konuştu.

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