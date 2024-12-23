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        Haberler Magazin Ceyda Düvenci'den, Güçlü Mete'ye: Canım sevgilim - Magazin haberleri

        Ceyda Düvenci'den, Güçlü Mete'ye: Canım sevgilim

        Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'den romantik paylaşım. Düvenci, sevgilisinin gönderisine; "Canım sevgilim" sözleriyle yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 20:29 Güncelleme: 23.12.2024 - 20:29
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        Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor.

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        Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, sosyal medyada ara ara yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini gözler önüne seriyor.

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        Son olarak Güçlü Mete, Ceyda Düvenci’ye sarıldığı fotoğrafa kalp emojisi ekleyerek romantik bir paylaşımla sevgisini dile getirdi.

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        Ünlü oyuncu da bu paylaşıma kendi sayfasında yer vererek: "Canım sevgilim" ifadesiyle karşılık verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #ceyda düvenci
        #Güçlü Mete
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