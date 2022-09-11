Televizyon ekranlarından görmeye alışkın olduğumuz Ceyda Düvenci tiyatro sahnelerinde de yer almıştır. Sürmanşet adlı tiyatro oyunun da ve birçok oyunda daha yer almıştır. Ceyda Düvenci 2008 yılında Engin Akgün ile evlenmiştir. Evliliklerinden Melisa Nur adında kız çocuğuna sahip olan Ceyda Düvenci ve Engin Akgün çifti 5 yıl süren evlilik ilişkilerinden sonra boşanma kararı almışlardır.