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Ceyda Düvenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceyda Düvenci'nin hayatı...

Yaptığı açıklamalarla gündemde yerini alan Ceyda Düvenci'nin hayatı merak ediliyor. Ünlü oyuncunun hayatına dair detaylar ise haberimizde...

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  • Ceyda Düvenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceyda Düvenci'nin hayatı... -Magazin haberleri

    Özellikle Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci, 16 Nisan 1977'de Bursa'da dünyaya geldi. İsmail ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğu olan Ceyda Düvenci, baba tarafından Selanikli, anne tarafından Tekirdağlıdır.

    İlkokuldayken İngilizce dersleri alan Ceyda Düvenci, Bursa Anadolu Lisesi’ne dil bilerek başlamış. Annesinin desteği ve yönlendirmesiyle İstanbul’a gidip Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. Daha sonra Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni kazanmıştır. 

     
  • Ceyda Düvenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceyda Düvenci'nin hayatı... -Magazin haberleri

    1995’ yılında Kandemir Konduk’un Palavra Aşklar adlı Televizyon dizisinde oyunculuğa başlamıştır. 1997 senesinde Star Tv’nin düzenlediği güzellik yarışmasına katılmış ve Türkiye 3. Güzeli seçilmiştir. 3. Olmasıyla beraber kariyerinin önemli dönemlerine adım atmıştır. Sabah Şekerliği programında sunuculuk yapmıştır. 
  • Ceyda Düvenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceyda Düvenci'nin hayatı... -Magazin haberleri

    Televizyon ekranlarından görmeye alışkın olduğumuz Ceyda Düvenci tiyatro sahnelerinde de yer almıştır. Sürmanşet adlı tiyatro oyunun da ve birçok oyunda daha yer almıştır. Ceyda Düvenci 2008 yılında Engin Akgün ile evlenmiştir.  Evliliklerinden Melisa Nur adında kız çocuğuna sahip olan Ceyda Düvenci ve Engin Akgün çifti 5 yıl süren evlilik ilişkilerinden sonra boşanma kararı almışlardır. 
  • Ceyda Düvenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceyda Düvenci'nin hayatı... -Magazin haberleri

    2011 yılında herkesin takip ettiği Umutsuz Ev Kadınları dizinde Elif karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında dizi final yapmıştır. Ardından Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide rol alan Ceyda Düvenci, 2015 yılında Bülent Şakrar ile evlenmiş ve Ali adında bir erkek çocuğa sahip olmuştur. 
  • Ceyda Düvenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceyda Düvenci'nin hayatı... -Magazin haberleri

    Şu anda çeşitli reklam filmlerinde rol alan Ceyda Düvenci, aynı zamanda Hadi’de sunuculuk yapıyor.

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