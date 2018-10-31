Ceyda Okay, eski eşi Coşkun Sabah ile biten evliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Okay, "Ayrılık kararını verirken zorlandım. Onun bana ihtiyacı olursa iyi ya da kötü günde yanında olurum" ifadelerini kullandı.
İşte Okay'ın açıklamaları:
- O dönemde dizi falan yoktu. Bu işleri çok da yapma taraftarı değildim. İşim hazırdı. Turizm okudum . Şirkete girecektim. Coşkun Bey ile 1994 yılında havalimanında tanıştık.
- O zamanlar bir ürünün tanıtımını yapıyorduk. O ürünle ilgilendi. Satın aldı. Aklına yazmış herhalde beni. Numara istedik, ben vermedim. Arkadaşım verdi. Sonra klip çekeceğini söyledi.
- Tanıştık, sonra klip çektik. Arada telefonlaşıyorduk. Ben paramı almak için ofise gittiğimde bana ‘rüyamda evlendiğimizi gördüm’ demişti. İnanmamıştım. Demek ki gerçekten görmüş. İyi ki evlenmişiz. Çok güzel iki kızımız oldu.
- Zaten 6 ay içerisinde evlendik. Çok fazla bir flört dönemimiz olmadı.
- ‘Hayatımda her şey var ama sevgi eksik. En seni çok sevdim. Benimle evlenir misin?’ dedi.
- Ben 21 yaşındaydım. Coşkun Bey 45 yaşındaydı. Benim babam ben 2 yaşındayken vefat etti. Hem eş, hem baba, hem sevgili dedim. Evlendik. 19 yıl iyisiyle kötüsüyle evliliğimiz devam etti.
- 19 yıl her şey güllük gülistanlık değildi. Bizim de sıkıntılarımız oluyordu. Bazen çıkmaza giriyorsunuz, orta yol bulamıyorsunuz. Devam ederse iki çocuğa zarar verecek. ‘Bitmeli’ diyorsunuz ve noktayı koyuyorsunuz.
- Boşanma sürecinde aynı evde kaldık. Coşkun bey yoğun çalışıyordu, evi otel gibi kullanıyordu.
- Babalarından ayrı kalmalarını istemedim. Evimizde sessizlik hakimdi.
- Coşkun Bey’i affettim. Çünkü affetmemek benim üzerimde büyük bir yük olacaktı. Şimdi sevgimiz başka bir boyuta geçti.
- Ayrı evlerdeyiz. Arada canı yaprak sarma istiyor. Gelip, yiyip gidiyor.
- Arada kendi evinde bir eksiği oluyor. Gidip yapıyorum.
- 19 yıl aynı yastığa baş koyduk. Onu ortalarda bırakmayız.
- Benim yarı ömrüm Coşkun Bey ile geçti. O güzellikler aklıma gelince gözüm doluyor. Belki de bu durum babasız büyümemden kaynaklıdır.
- Coşkun Bey bir kez daha gelip ‘benimle evlenir misin’ dese olmaz herhalde… ‘Asla olmaz, kesinlikle’ demek istemiyorum. Ne olur, ne biter bilemem.
- Şuan daha iyiyiz. Arkadaşız, konuşabiliyoruz en azından. Büyük kızımız Londra’ya gitti. Beraber götürdük. 5 gün orada kaldık.
- Artık bekar bir insan. Evlenebilir de… Büyük kızıma da söylüyorum ‘Baban evlenebilir’ diye… Aynı şey benim için de geçerli.
- Gerçekten niyeti buysa, evlenmekse ‘başımızın üstünde yeri var o insanın’ deriz. Kızlarıma da ‘kabullenin’ derim. Ama niyeti başkaysa ve başka insanlar varsa yanında o zaman 2 tane aslan gibi kızı var, vay haline derim!
- Ayrılık kararını verirken zorlandım. Onun bana ihtiyacı olursa iyi ya da kötü günde yanında olurum.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.