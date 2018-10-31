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- Tanıştık, sonra klip çektik. Arada telefonlaşıyorduk. Ben paramı almak için ofise gittiğimde bana ‘rüyamda evlendiğimizi gördüm’ demişti. İnanmamıştım. Demek ki gerçekten görmüş. İyi ki evlenmişiz. Çok güzel iki kızımız oldu.