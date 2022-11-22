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Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda: 'Elimi tut' dedin, anlamadım...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy, yaşamını yitiren yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'e sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla veda etti. Fersoy'un, "Kazadan 10 dakika önce 'Bana elini versene' dedin... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga, çok yanıyorum" sözleri yürek burktu

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  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    Dün Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarptı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ihbarla gelen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    "CANIM ÇOK ACIYOR, HALA İNANAMIYORUM"

    Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar ile yakın dostu Tolga Güleryüz'e veda etti. Duygusal bir mesaj kaleme alan Fersoy, "Canım çok acıyor ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım ama sen olmayacaksın… Çok hayallerimiz, umutlarımız, geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum… Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni ama çok… Canım benim; çok başkaydın ve öyle kalacaksın" dedi.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    "KAZADAN 10 DAKİKA ÖNCE, 'BANA ELİNİ VERSENE' DEDİN"

    Ceyhun Fersoy, "Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklımdan geçmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım. Kazadan 10 dakika önce 'Bana elini versene' dedin... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga, çok yanıyorum" ifadelerini kullandı.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

    Tolga Güleryüz'ün cenazesinin bugün ikindi namazında İzmir Evka -5 Osmanlı Camii'nden kalkıp, Doğançay Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

    Fersoy ise, "Canım arkadaşım, affet beni. Bu halde izin çıkmadı seni son kez uğurlamaya... En yakın zamanda yanında olacağım" sözleri ile yürek burktu.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    "IŞIKLAR İÇİNDE UYU TOLGA'M"

    Kazada yaralanmasının ardından hastanede tedavi gören Melis İşiten de Güleryüz'ü andı. Birlikte çekilen eski bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan İşiten, "Buna yazamam bir şey. Sen hep bizimle olacaksın. Hayat bugün değişti. Seni seviyorum. Işıklar içinde uyu Tolga'm..." dedi.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    Kazada vefat eden Özgür Karataş, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde organizatör idi...
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    Oyunun sahne arkası ekibinde yer alan Burak Topçu da kazada yaşamını yitirdi.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    AMBULANS UÇAK SERGEN DEVECİ İÇİN HAVALANDI

    Amasyanın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan Sergen Deveci, tedavisi için ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ünlü isimlerin Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenilmişti.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    "MİNİBÜSÜN SÜRATLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

    Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

    Ziyaret sonrası açıklamada bulunan ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuşmuştu:

    Kazada maalesef üç insanımızı kaybettik. Kaza sonucu yedi tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan iki tanesini Samsun'a sevk ettik. Bir tanesi taburcu oldu. Dört tanesi de şu an itibariyle Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan bir tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz. Ceyhun Bey'le de görüştüm. Şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    TUTUKLANMIŞTI

    Kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş (28) ile TIR şoförü Hacı Ahmet K. gözaltına alınmıştı.

    Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan iki sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, diğer sürücü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    "TURA DEVAM" DEMİŞTİ

    Yaşamını yitiren Güleryüz, üç gün önce kazanın gerçekleştiği minibüste Ceyhun Ersoy, Melis İşiten ve ekiple birlikte çekilen anlarını, "Tura devam" ifadeleriyle yayınlamıştı.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    "DÖRT GİTTİ, ÜÇ KALDI"

    Tolga Güleryüz, bu pozlara ise, "Dört gitti, üç kaldı... Bu akşam Tokat'ta oynuyoruz" notunu düşmüştü.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    CEYHUN FERSOY'UN EŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMUŞ

    Tolga Güleryüz'ün, kazadan saatler önce minibüste bulunan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü konuştuğu ve Instagram'dan karşılıklı paylaşımlar yaptıkları görüldü.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    8 OYUNA İMZA ATMIŞTI

    Tolga Güleryüz, dekor tasarım, ışık tasarım, yapımcı, yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak 8 oyuna imza attı. Güleryüz'ün 'Suit', 'Aşk Listesi', 'Eski Zaman Hikâyesi' ve 'Baş Belası' adlı oyunları sahnelenmeye devam ediyordu.
  • Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

    ÜNLÜ OYUNCUNUN ESKİ EŞİ

    Tolga Güleryüz, 2015 yılında dünyaevine girdiği oyuncu Zeynep Gülmez ile 2017'de yollarını ayırmıştı.

    Gülmez, 'Alemin Kralı', 'Sev Kardeşim', 'Parmaklıklar Ardında', 'Annem' gibi projelerde rol almıştı.

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