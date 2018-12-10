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7 yıl boyunca iş bulamadım, hiçbir şey yapamadım. İnsanlar oyunculuğu bırak başka işe gir dediler. Ben asla pes etmedim. Siz de ne olursa olsun pes etmeyin ve istediğiniz şey için mücadele edin” diye konuştu.