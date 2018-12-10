Katıldığı söyleşide özel hayatına dair soruları yanıtlayan Fersoy,” “Eşimi ilk gördüğümde oturduğum yerden düştüm sonra ne güzel düştüm diye şaka yaptım. Tanıştıktan bir hafta sonra ona duygularımı açıkladım” dedi.
Kadriye Moroğlu Lisesi’nde Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği söyleşiye katılan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, samimi açıklamalarda bulundu.
Oyunculuğa çok küçük yaşlarda ilgisini ve yeteneğinin olduğunu belirten Fersoy, Seksenler Dizi setinde tanışıp evlendiği eşi Begüm Öner ile ilk tanışmasını esprili bir dille anlattı.
"ASLA PES ETMEYİN İSTEDİĞİNİZ MESLEK İÇİN MÜCADELE EDİN"
Oyuncu olmaya 4 yaşında karar verdiğini belirten Ceyhun Fersoy, “Çocukken çok güzel taklit yapardım. Bir gün babama bu yaptığım ne benim dedim. Ben onu yapmak istiyorum dedim. İşte oyuncu olmaya öyle karar verdim.
7 yıl boyunca iş bulamadım, hiçbir şey yapamadım. İnsanlar oyunculuğu bırak başka işe gir dediler. Ben asla pes etmedim. Siz de ne olursa olsun pes etmeyin ve istediğiniz şey için mücadele edin” diye konuştu.
"EŞİMİ İLK GÖRDÜĞÜMDE OTURDUĞUM YERDEN DÜŞTÜM"
Özel hayatıyla alakalı soruları da yanıtlayan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, “Eşimle 2012’den beri birlikteyiz ve çok mutluyuz. Biz sette tanıştık. Onu görünce oturduğum yerden düştüm, sonra ne güzel düştüm diye şaka yaptım. Tanıştıktan bir hafta sonra ona duygularımı açıkladım” dedi.
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