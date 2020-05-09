Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti: Bir temizliğin daha sonuna geldik - Magazin haberleri

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Bir dönem rol aldıkları 'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında evlenen Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyan Fersoy ve Öner, karantina sürecini eğlenceli hale getiriyor.

Begüm Öner, geçtiğimiz gün eşiyle ev eşyalarını müzik enstrümanı gibi kullanması ortaya neşeli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

"BİR TEMİZLİĞİN DAHA SONUNA GELDİK"

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Öner, altına "Bir temizliğin daha sonuna geldik" notunu düştü. Çiftin eğlenceli anları binlerce kişi tarafından izlendi.

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