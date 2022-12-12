Ceyhun Kazancı, Redmond'dan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Kazancı, "Redmond çok inandığımız bir oyuncu. Southampton'un kalbur üstü oyuncularından biriydi. Beklentimiz çok büyük. Fiziksel anlamda diğerlerinin seviyesini yakalamakta zorlanıyordu ama şu anda o seviyeyi yakalamak üzere" dedi.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Anthony Nwakaeme hakkında sorulan soruya da yanıt veren Kazancı, Nwakaeme ile ilgili bir teklif gelmediğini söyledi.