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Ceyhun Kazancı'dan Weghorst, Caner ve transfer sözleri!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Kazancı, kamp dönemi, Caner Erkin, Weghorst, transfer ve Valerien Ismael hakkında flaş sözler söyledi

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  • Ceyhun Kazancı'dan Weghorst, Caner ve transfer sözleri! - Beşiktaş transfer haberleri

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Gündemdeki soruları yanıtlayan Ceyhun Kazancı birçok önemli konuya yanıt verdi.
  • Ceyhun Kazancı'dan Weghorst, Caner ve transfer sözleri! - Beşiktaş transfer haberleri

    ''ISMAEL'DEN PİŞMAN DEĞİLİM''

    Takımın son durumundan transfer konularına kadar birçok konuda açıklama yapan Kazancı, "Valerien Ismael tercihimden kesinlikle pişman değilim. Yönetimler tercih yapar, bunun sonucu zaman zaman iyi olur, zaman zaman kötü olur. O dönem kapandı, yeni bir dönem başladı. Şu anda başımızda Şenol Güneş var. Taraftarımız da çok yoğun destek verdiği bir isim. Bu çok önemli. Bizim için önemli olan camianın ve takımın havası. Camia kenetlenmiş durumda. Umarım aradan sonra da güzel skorlarla bunu destekleyeceğiz." dedi.
  • Ceyhun Kazancı'dan Weghorst, Caner ve transfer sözleri! - Beşiktaş transfer haberleri

    "SCHMIDT VE DE ZERBİ İLE GÖRÜŞTÜK"

    Sergen Yalçın sonrasında görüşülen isimlerden Roger Schmidt ve De Zerbi gibi isimlerin sorulması üzerine Kazancı, "Bu isimlerle görüştük. Ben elimden geldiğince yakından bu profilleri takip ediyordum. Bu profillerle görüşmeler oldu ama maliyetler söz konusu oldu ve bu isimler olmadı." dedi.
  • Ceyhun Kazancı'dan Weghorst, Caner ve transfer sözleri! - Beşiktaş transfer haberleri

    MASUAKU'NUN PERFORMANSI

    "Masuaku Trabzonspor maçında yaptığı bireysel hatadan dolayı eleştiriliyor ama kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyoruz. Son dönemde dizinde sakatlık vardı, ona bağlı bir performans düşüklüğü oldu. Ne Masuaku ne de diğer oyuncularla ilgili gelecek - gidecek diyebilmek söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
  • Ceyhun Kazancı'dan Weghorst, Caner ve transfer sözleri! - Beşiktaş transfer haberleri

    CANER ERKİN TRANSFERİ

    Son günlerde gündemden düşmeyen Caner Erkin transferinin sorulması üzerine de Kazancı, ''"Bu transfer konularında ateş olmayan yerden duman çıkmak durumu var. Zaman zaman stratejik olarak bunu yaptığınız dönemler oluyor. Zaman zaman inkar edilen durumlar oluyor. Caner Erkin ile ilgili şu anda bir şey söz konusu değil." dedi.
  • Ceyhun Kazancı'dan Weghorst, Caner ve transfer sözleri! - Beşiktaş transfer haberleri

    ''ROSIER'DE SORUN YOK''

    "Rosier'de isteksizlik olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Neden öyle olsun? Rosier duygularını dışarıya çok vuran bir oyuncu. Zaman zaman çok canlı, zaman zaman çok cansız durabiliyor. Bazen düşüşleri oluyor, doğru. Ancak bir sorun olduğu doğru değil."
  • Ceyhun Kazancı'dan Weghorst, Caner ve transfer sözleri! - Beşiktaş transfer haberleri

    ''OPSİYONU 10 MİLYON EURO''

    Ceyhun Kazancı, Wout Weghorst için 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğunu açıkladı. ''Wout Weghorst, Türkiye'ye çok alıştı ve burada mutlu. Opsiyonuna çok fazla takılmamak lazım. Önemli olan oyuncunun isteği. Oyuncu kulübüne baskı yapabiliyor, kulübüyle konuşabiliyor. Weghorst Türkiye'ye çok alıştı ve mutlu" dedi.
  • Ceyhun Kazancı'dan Weghorst, Caner ve transfer sözleri! - Beşiktaş transfer haberleri

    DELE ALLI HAKKINDA

    Dele Alli'nin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Kazancı, "Yapabilecek mi bunun cevabını kimse veremez şu anda. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. 3 yıl önce 100M€'lara çıkmış bir oyuncu. Bir düşüş yaşamış.Transfer etmeden önce kendisiyle yoğun diyaloglar kurduk. Şenol hoca, kariyeri düşüşe geçmiş pek çok oyuncuyu geri döndürmesiyle ünlü. Umuyoruz ki ligin ikinci yarısında daha iyi olacak." dedi.
  • Ceyhun Kazancı'dan Weghorst, Caner ve transfer sözleri! - Beşiktaş transfer haberleri

    Ceyhun Kazancı, Redmond'dan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.  Kazancı, "Redmond çok inandığımız bir oyuncu. Southampton'un kalbur üstü oyuncularından biriydi. Beklentimiz çok büyük. Fiziksel anlamda diğerlerinin seviyesini yakalamakta zorlanıyordu ama şu anda o seviyeyi yakalamak üzere" dedi.

    Trabzonspor'un eski futbolcusu Anthony Nwakaeme hakkında sorulan soruya da yanıt veren Kazancı, Nwakaeme ile ilgili bir teklif gelmediğini söyledi.

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