Malatya'da oğluna yardım etmek amacıyla fırında çalışmaya başlayan ve kısa sürede mesleği öğrenip işin başına geçen Maviş Güler, alın teri dökerek kazandığı parayla ev sahibi olmanın, araba ve traktör almanın mutluluğunu yaşıyor.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yaşayan ve daha önce evde dikiş makinesiyle çeyiz malzemeleri hazırlayarak aile ekonomisine katkı sağlayan 3 çocuk sahibi 56 yaşındaki Maviş Güler'in hayatı oğlunun fırın açmasıyla değişti.

Oğluna yardım etmek amacıyla fırında çalışmaya başlayan Güler, kısa sürede mesleği öğrendi. Oğlunun 2012'de fırını kapatmak istemesine razı olmayan Maviş Güler, evdeki işlerini bırakıp fırının başına geçti.

Fırında hem ekmek yapan hem de pişiren Güler'e çocukları ve torunları da yardım etti. Aradan geçen sürede ustalaşan Maviş Güler, para da kazanmaya başlayınca işine daha çok sarıldı.

Her gün binin üzerinde ekmek satan ve aile bütçesine önemli katkıda bulunan Güler, alın teri dökerek kazandığı parayla ev, araba ve traktör sahibi oldu.

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"ÇIRAK DA USTA DA BENİM"

Güler, yaptığı açıklamada, işinden çok memnun olduğunu ve severek yaptığını söyledi. Daha önce evde dikiş makinesiyle çeyiz malzemeleri hazırladığını dile getiren Güler, oğluna yardım etmek amacıyla başladığı fırında meslek sahibi olduğunu ifade etti.

Güler, yıllardır tezgah başında olduğunu belirterek "Fırında ilk çalışmaya başladığında hamur kesmek için ustaya yardım etmek istedim. Usta, 'Ben 7 yılımı verdim, sen öğrenemezsin' dedi. Ben de gayret ettim ve öğrendim. Şimdi çırak da usta da benim." diye konuştu.

49 yaşından sonra öğrendiği meslekle ailesinin geçimini sağladığını ve gelir seviyesinin yükseldiğini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Allah bin bereket versin, para da kazanıyorum. Arabamı, traktörümü aldım. İki katlı evimi yaptım. Herkes yapabilir, kadın olarak. Bu iş kadın işi. Fırında çalışmaktan mutluyum. Eşim, oğlum ve torunlarım hep beraber çalışıyoruz. Saat 05.00'de işe başlıyorum. Günlük binin üzerinde ekmek satıyoruz."

Maviş Güler, torunlarının da yaz tatilinde fırında çalıştığını sözlerine ekledi.