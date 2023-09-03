Ceylan Ertem, meslektaşlarına veryansın etti Ceylan Ertem, Serdar Ortaç'ın albümünde yer alan meslektaşlarına veryansın etti: Her şeyi bu kadar çabuk unutmayın yahu. Vallahi şiştim. Sen affetsen, ben affetmem

Serdar Ortaç'ın 30 yıllık müzik kariyerinde dönemine damga vuran 20 şarkısını meslektaşları 'Serdar Ortaç Şarkıları Vol. II' albüm adı altında yeniden yorumladı.

Biri düet olmak üzere 20 şarkıdan oluşan albümde, 21 farklı şarkıcı Serdar Ortaç şarkılarını seslendirdi.

Serdar Ortaç

Albümde; Alaturca Club, Aleyna Tilki, Aycan Çelik, Berkay Altunyay, Buray, Çağla, Didomido, Ece Mumay, Edis ve Gülşen, Göksel, Irmak Arıcı, İrem Derici, Kafadar, Nahide Babashlı, Melis Fis, Reynmen, Sancak, Semicenk, Tan Taşçı ve Tarık İster gibi isimler yer aldı.

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Ceylan Ertem

Ceylan Ertem, meslektaşlarının 'Serdar Ortaç Şarkıları Vol. II'de yer almasına tepki gösterdi. Ertem, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Serdar Ortaç, 10'uncu yıl marşı okuyup çatal - bıçak fırlatanlara ön ayak olmuştur. Olay ardından Ahmet Kaya, yurdu terk etmiş ve Paris'te ölmüştür. Her şeyi bu kadar çabuk unutmayın yahu. Vallahi şiştim. Sen affetsen, ben affetmem.

Ahmet Kaya (1957 - 2000)

NE OLMUŞTU?

Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 10 Şubat 1999'da düzenlediği ödül töreninde, "Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum" ifadelerine tepki gösteren Serdar Ortaç, sahneye çıkıp Sibel Can'ın Padişah şarkısını "Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil/ Atatürk yolunda tüm Türkiye/ bu vatan bizim/ ellerin değil" şeklinde seslendirmişti.

Serdar Ortaç, şarkının ardından 10. Yıl Marşını söyledikten sonra ise bazı konuklar, Ahmet Kaya'ya çatal - bıçak fırlatmışlardı. Kaya, yaşananların ardından yurt dışına gitmişti ve 16 Kasım 2000'de geçirdiği kalp krizi sonucu Paris'te hayatını kaybetmişti.

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"PİŞMAN OLDUM"

Yaşanan olaydan yıllar sonra Serdar Ortaç, pişmanlığını dile getirmişti. Ortaç olayla ilgili olarak, "O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin o gün orada olduğum için... Herkes diyor ki, 'çatal attın.' Hiçbir şey atmadım. Orada, '"Marş oku" dediler. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin..." sözlerini sarf etmişti.