Olay, öğleden sonra Saraççeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Caymaz ve Kılıç aileleri arasında mera arazisi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tüfekle ateş açtı. İhbarla gelen jandarmanın sonlandırdığı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Salih Caymaz, ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'ya sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, yeni bir olay yaşanmaması için husumetli ailelerin oturduğu mahallede jandarma, yaralıların tedavi gördüğü hastanede ise polis zırhlı araçlarla önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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