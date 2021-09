Ceza'dan unutulmaz performans 0:00 / 0:00

Bugüne kadar yaptığı her konser ve çıkardığı her albümle rap çıtasını her zaman yukarıya taşıyan Ceza, eylül ayının ilk haftasından itibaren Bursa'yı salladı.

6 bin kişinin katıldığı konserde "Holocaust", "Suspus", "Yerli Plaka" ve "Med Cezir" gibi hafızalara kazınan parçalarını dinleyicileriyle birlikte söyleyen Ceza, Türkçe rap tutkunlarına unutulmaz bir konser daha yaşattı.

22 EYLÜL'DE SAHNE GAYE SU AKYOL'UN!

"Nilüfer +1 Güz Konserleri"nde 22 Eylül Çarşamba akşamı ise 1970'lerin psychedelic rock'ını kendine has yorumlarıyla yeniden canlandıran Gaye Su Akyol sahnede olacak.