DHA

DHA'nın haberine göre; rapçi Ceza, müziğe olan ilgisini babasıyla beraber keşfettiğini belirtti. Ünlü sanatçı, camiaya girdiği ilk zamanlarda yaşadığı zorluklardan da bahsederek, Nefret albümümü çıkarabilmek için 3-4 bin albümden oluşan müzik arşivimin tamamını elden çıkardım" dedi.

"Bir başka deyişle müzik yapabilmek uğruna müziği harcadım" ifadelerini kullanan rapçi, diğer müzik türlerine de hayatı boyunca aşina olduğunu, klasik müzikten heavy metale, rock müziğe ve daha birçoğuna büyük ilgi duyduğunun da altını çizdi.

sanatçı, 90´lı yıllarda kendi yaptığı müziğin, ana akım ve rock mecrası tarafından dışarıda bırakıldığını ifade etti.

"TÜRKİYE'DE RAP MÜZİĞE KÖTÜ GÖZLE BAKILIYORDU"

Ceza, rap müziğin geçmişten günümüze olan değişimini şu ifadelerle anlattı:

Yeni yeni adımızı duyurmaya, konserlere çıkmaya başladığımızda Türkiye´de rap müziğe kötü gözle bakılıyordu. Rock müzik odağındaki bir festivalde yer aldığımız zaman ötekileştiriliyor, dışlanıyorduk.

Bugün ise birçok müzik türü aynı festival çatısı altında toplanabiliyor, her katılımcı tarafından saygıyla dinlenebiliyor ve herkes birbirinin müzik zevklerine saygı gösterebiliyor.

Bunlara ek olarak kendisinin dünyanın birçok yerinden takip ettiği sanatçıyla düet ve iş birlikleri geliştirebilmek için çaba gösterdiğini ve yılmadan girişimlerde bulunduğunu anlatan sanatçı, bu emeklerinin karşılığında ilk yurtdışı konserini İsveç´te verdiğini dile getirdi.

"RAPSTAR BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Müzik kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak 'Rapstar' albümünü çıkardığı 2004 yılına işaret eden sanatçı şu şekilde anlattı:

'Cartel'den sonraki en yüksek satışa ulaşan albüm. Bana hem müzisyen olarak daha ağır olmam gerektiğini öğretti, beni olgunlaştırdı. Hem de müziğimle büyük kitlelere ulaşabileceğimi, bana kendi gücümü gösterdi. Türkçe Rap'in artık giderek yerini kanıtladığı dönemdi.

"YAPIMCILAR PEŞİMİZDEN KOŞMAYA BAŞLADI"

Katıldığımız televizyon programlarının telefonları kilitlenir hale gelmişti, reytingler tavan olurdu. Her şeyi ilk kez bizimle yaşadıkları için bizimle öğrendiler. Yapımcılar peşimizden koşmaya başladı.

"YILLARCA EMEK VERDİK"

Rapçi, başarısında rol oynayan şeyin yıllarca verdiği emekler olduğunu vurgulayarak, "Kimse sanmasın ki biz bir anda parladık. Müzikal geçmişimizde yıllarca emek verdik, ter döktük. Hiç kimse bir anda meşhur olmuyor. Bir anda meşhur olan da malum kalıcı olamıyor. Bu yüzden müziğe ilgili olan herkese tavsiyem, müzik kulağını geliştirebilmek için devamlı araştırmaları ve dinlemeleri. Hiçbir iş kolay değildi. İnsan kendisine karşı eleştirel olmalı ve bu eleştirileri de karşılayabilmek için azimli olmak gerekiyor" dedi.