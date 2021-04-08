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HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURAN OLAY! Son dakika: İkranur'un davasında flaş gelişme!
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İkranur'un davasında flaş gelişme!

Giresun'da geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi´nin ölümüyle ilgili soruşturmada iddianame hazırlandı. Olayda amca S.T. (14) için `Çocuğu kasten öldürmek´ suçundan 15 yıl, hala Ayşe Tirsi (20) için `suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme´ suçundan 5 yıla kadar hapis istendi

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: İkranur'un davasında flaş gelişme!
İkranur'un davasında flaş gelişme!
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DHA

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur (7),büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi.

7 KİLOMETRE UZAKTA ÖLÜ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin, iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi´nde ölü bulundu.

HALA VE AMCA TUTUKLANDI

Sır perdesinin aralanması için jandarma ekipleri, İkranur Tirsi´nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında küçük kızın dedesi, amcası ve 3 halasının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken hala Ayşe Tirsi ve amca S.T., adliyeye sevk edildi.

"TOKAT ATIP AĞZINI KAPATTIM"

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İkranur'a yaramazlık yaptığı için tokat attığını ve ağlaması üzerine ağzını kapatarak nefessiz kalması sonucu öldürdüğünü söyleyen S.T., 'Kasten öldürme', cesedi birlikte dereye attıkları halası Ayşe Tirsi ise 'Suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme' suçlarından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İkranur Tirsi´nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede amcası S.T. için `Çocuğu kasten öldürmek´ suçundan 15 yıl, hala Ayşe Tirsi için `suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme´ suçundan 5 yıla kadar hapis istendi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"ÇUVALA KOYUP DEREYE ATMIŞLAR"

İddianamede amca S.T'nin, kardeşi Ayşe Tirsi ile İkranur´u çuvala koyarak dere yatağında sığ bir yere bıraktıkları belirtildi. İddianame de şu bilgilere yer verildi:

"S.T.'nin, oyun oynarken tartıştıkları sırada eliyle sırtına vurarak yere düşürdüğü, İkranur'un yere düşmesi üzerine ağlamaya başlaması ile amca, ailenin kendisine kızacağı endişesiyle İkranur 'un susması için ağız ve burnunu eliyle kapatıp çırpınıp hareketsiz kalana kadar nefessiz bırakarak ölümüne sebebiyet verdiği, bu anlatımlar sonucu nefessiz bırakarak ölüme sebep olması şeklindeki eyleminin çocuğa karşı nitelikli kasten adam öldürme suçunu oluşturduğu ve atılı suçu işlediği anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı, şüpheli savunmaları, yer gösterme ve bu sıradaki beyanları, cep telefonunun takvimine eklediği not birlikte değerlendirildiğinde, olay günü şüphelinin kardeşinin şüpheliyi çağırması üzerine 'Osman'ın harman yeri' diye tabir edilen yere gittiklerinde İkranur 'un yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördüğü, halanın, hayat belirtisi olup olmadığını anlamak için baktığında bir belirti olmadığını anladığı, bunun üzerine İkranur 'un öldüğünü anlayınca şüphelinin kardeşi ile birlikte cansız vaziyetteki İkranur 'u çuvalla taşıyarak dere yatağına götürüp bıraktıkları, şüphelinin bu eyleminin suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu ve atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

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