Cezaevi firarisi saklandığı mısır tarlasında drone ile yakalandı

Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yapılan bir ihbar sonrası harekete geçerek, Kırıkhan Cezaevinden firar eden ve 2,5 aydır aranan şüpheli Erdal A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada, Toprakkale ilçesindeki polis uygulama noktasını görerek otomobili ile kaçmaya başlayan Erdal A., takibe alındı. DHA'nın haberine göre, kısa süreli kovalamaca sonrasında, aracından inerek yol kenarındaki mısır tarlasına giren şüpheli izini kaybettirmeye çalıştı. Tarlanın geniş bir alanda olması nedeni ile ekipler Drone yardımı ile bölgeyi havadan taradı. Yapılan takip ve inceleme sonrası yeri belirlenen şüpheli Erdal K. saklandığı çalılığın içinde kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.





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