Mahmut Acaröz'ün haberine göre Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda kasten adam öldürme, tehdit ve uyuşturucu suçlarından hakkında 9 arama kaydı olan ve 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.B. yakalandı.

Şüpheli İ.B. ile birlikte 150 adet ecstasy hap, 126 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve 16 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 440 TL paraya el konuldu, İ.B. gözaltına alındı.