Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cezaevindeki Ayşe Barım'dan mektup - Magazin haberleri

        Cezaevindeki Ayşe Barım'dan mektup

        Gezi Parkı soruşturması kapsamında 28 Ocak'ta tutuklanan ünlülerin menajeri Ayşe Barım, ceza evinden sağlık durumuyla ilgili bir mektup yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 10:52 Güncelleme: 27.08.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezaevindeki Ayşe Barım'dan mektup
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturması kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı. Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame, 5 Mayıs'ta kabul edilmişti. 7 Temmuz'da ilk kez hâkim karşısına çıkan Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 1 Ekim'e ertelenmişti.

        Hakkında; 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ayşe Barım, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan sağlık durumuyla ilgili olarak bir mektup yazdı.

        REKLAM

        Ayşe Barım, mektubunda şu ifadelere yer verdi: Bu mektup bir yardım çağrısı değil, vicdan çağrısıdır. Ocak 2025'te sosyal medya üzerinden kimliği belirsiz hesaplarca başlatılan organize iftira kampanyası ile gerçek dışı bir Ayşe Barım kimliği inşa edildi. Ben 23 yıldır oyuncu menajerliği yapıyorum. Her zaman dürüstlükle ve mesleki ilkelere sadık kalarak sadece işimi yaptım.

        Hiçbir gerçekliği olmayan, delilsiz ve dayanaksız iddialar ile 12 yıl önce gerçekleşmiş Gezi Parkı Olayları ile ilişkilendirilerek tutuklandım. Soruşturması yıllar önce tamamlanan ve o dönemde hiçbir şekilde ilişkilendirilmediğim bu olaylar ile yıllar sonra sadece sosyal medya üzerinden ortaya atılan gerçek dışı iddialarla son derece ağır bir suçlama ile karşı karşıya bırakıldım. Oysaki benim bu iddialarla hiçbir ilgim yok ve hiçbir suç işlemedim. Masumum... İlk itirazımızda mahkeme adli kontrol ile serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmama hükmetti. İddia makamının itirazı ile yeniden tutuklandım ve 213 gündür halen başıma bütün bunların neden geldiğini anlamadan bir hücrede özgürlüğümden ve sağlıklı yaşam hakkımdan yoksunum. Hastalıklarım, Silivri Devlet Hastanesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen resmi raporlarla sabittir. Yaşadığım bu tutukluluk süreci boyunca gittikçe ağırlaşan 6 ayrı kalp hastalığım, beynimde 2 stentli anevrizmanın yanı sıra bu süreçte oluşan müdahale edilememiş yeni bir anevrizma sebebiyle ani ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyorum. Ayrıca sağlıksız ve hızlı bir şekilde 30 kilo kaybettim, ağır kas yıkımım oluştu ve kilo kaybım devam etmektedir. Hastalıklarımın her biri ani ölüm riski taşıyan hastalıklar olduğu gibi cezaevi koşulları nedeni ile gelişen ağır kaygı bozukluğum ve yaşadığım panik ataklar bu riski yükseltmektedir. Son 3 ay içerisinde kalp rahatsızlığımın ilerlediğinin belirtisi olarak 6 kez baygınlık geçirdim. Hem 2 Temmuz 2025 tarihli Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi raporu hem de 14 Ağustos 2025 tarihli Türk Tabipler Birliği Bilim Kurulu raporu cezaevi koşullarının ve sürecin bu hastalıkları ağırlaştırdığını ve ani ölüm riskimin durumunu açıkça ortaya koyuyor. Uzmanlar ifadelerinde yaşadığım kalp sorunları ve beyin anevrizması için yapılması gereken tedavilerin ve hatta tetkiklerin dahi ileri teknolojik olanaklara sahip merkezlerde bile ciddi ölüm ve sakatlık riski barındırdığını, bu nedenle hayatımı güvenle teslim etmek üzere seçeceğim hekimler tarafından tedavi edilme hakkımın acilen tanınmasının gerekliliğini vurguluyorlar. Benim tek isteğim yaşam hakkımın korunmasıdır. Tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimdedir? Hukuken ve vicdanen sorulması gereken asıl soru budur. Haksız yere atılan iftiralarla elimden alınan hayatımın geri verilmesini talep ediyorum. Adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyorum ve sesimi kamuoyunu vicdanına teslim ediyorum. Devletime ve adalete inancımı kaybetmeden yaşamak istiyorum.

        30 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

        Savcılık İddianamesinde Ayşe Barım'ın Gezi Davası eylemlerinde "yurt içinde ve uluslararası arenada algı oluşturulması kapsamında film, belgesel ve video çekimleri yapılmasını sağladığı" iddia edildi. Barım'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili oluşturulmuş içerikleri kendisine bağlı sanatçılara sosyal medyada paylaştırdığı öne sürüldü. Eylemlerde bulunduğuna ilişkin görüntülerin olduğu belirtilen iddianamede,, Barım’ın HTS kayıtlarında Gezi Parkı davasının ana sanıklarından Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'yla Gezi Parkı eylemleri süreci ve devamında irtibatlı olduğu iddia edildi. Savcı hazırladığı iddianamede Barım hakkında ‘darbeye teşebbüs’ suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayşe Barım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?