Cezayir ekonomisine ciddi katkı sağlayacak olan tesiste ilk ihracat Türkiye, Portekiz, Belçika ve Polonya’ya yapıldı. Bu ihracatla birlikte Cezayir artık pamuk ipliği ihracatçısı ülkeler arasına katılmış oldu. Şirket ağustos ayı içinde Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere sipariş aldığı diğer Avrupa ülkelerine de ihracata başlayacak.
Üretim tesislerinin devreye girmesi ve Cezayir’in kendi ihtiyacı olan pamuk ipliğini üretmeye başlamasıyla artık iplik ithalatına ihtiyacı kalmadığını söyleyen Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, “Cezayir, tekstil ihtiyacının yüzde 90’ını ithal ediyor. Ancak Tayal SPA ile artık ihracatçı bir ülke oldu. 10 yıl sürecek yatırımımızın ilk etabının devreye girmesiyle Cezayir ekonomisine yılda 300 milyon dolarlık bir katkı sağlamış olacağız. Diğer tesislerimizin devreye girmesiyle sadece iplik değil; örme kumaş, denim ve gömlek kumaşı ve bu kumaşlardan üretilmiş hazır giyim ürünleri de ihraç edeceğiz. 10 yılın sonunda ise bu katkı yılda 1 milyar doların üzerine çıkacak” dedi.
Cezayir gibi stratejik bir konumda bulunan bir ülkenin tekstilde dışa bağımlı olmasının ülkenin cari açığı üzerinde olumsuz bir etki yaptığını belirten Toprak, “Hedefimiz tekstil sektöründe çeşitlilik sağlamak ve sektörün ulusal kalkınmadaki payını artırmak. Tekstil ithalatı nedeniyle yurtdışına çıkan döviz miktarını azaltıp sanayi ürünlerinin ihracatını artırmak. Uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirip, 'Made in Algeria' markasını dünyaya tanıtacağız” diye konuştu.
Toprak açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Tayal SPA’da üretilen örme, dokuma, denim, non-denim, gabardin ve gömleklik kumaş ihracatı dışında, Cezayir iç piyasasında da pek çok konfeksiyon üreticisine hammadde temin edecek. Ve bu vesile ile sektörde KOBİ’lerin gelişmesini sağlayacak. Tayal SPA’nın tekstil sektörüne sağladığı bu katkı sayesinde kısa süre içinde Cezayir’de yeni hazır giyim tesislerinin açılması da bekleniyor. Böylece Cezayir ekonomisi, üretici kimliğini daha da güçlendirmiş olacak.
2016 Şubat ayında temeli atılan komplekste şu anda 400 bin metrekarelik fabrika alanının yanı sıra lojman, uygulama ve eğitim tesisleriyle beraber 35 MW’lık enerji tesisi de kullanıma açıldı. Şu an yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı Tayal SPA’da tesislerin tamamı faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Tesiste yılda 12 milyon adet denim ve non-denim, 6 milyon adet gömlek, 12 milyon adet örme konfeksiyon ürünü üretilecek.
Tayal SPA, ilk ihracatının ardından ağustos ayı içinde başta Almanya, İtalya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine de sevkiyata başlayacak.
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