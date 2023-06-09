Cezayirli Hasan Paşa'nın çiftliğinde kazı ve restorasyona onay çıktı

Böyle önemli bir yapıyı, maddi kültür mirasımızı iyi değerlendirmemiz, korumamız, genç nesillere aktarmamız gerekiyor. Akademik açıdan da hem Türk sanatı hem Türk mimarisi hem de Osmanlı arkeolojisi ve Türk halkı bakımından değerli bir veri. Onu layıkıyla bizim kültürümüze kazandırmak, turizme açmak ve gelecek nesillere aktarabilmek için iyi incelememiz ve restorasyonunun, korunmasını da çok iyi yapmamız gerekiyor. Bu bakımdan da arkeolojik kazı bizim için çok değer taşıyor."