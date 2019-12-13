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Cezbetmek nasıl yazılır? Cezbetmek birleşik mi, ayrı mı yazılır? Cezbetmek TDK imla

Cezbetmek sözcüğünün doğru yazımı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Cezbetmek birleşik mi, ayrı mı yazılır? Kelimenin sözlük anlamı nedir? İşte yanıtlar...

Cezbetmek nasıl yazılır?

Cezbetmek kelimesi nasıl yazılır? Cezbetmek TDK sözlüğüne göre; birleşik mi, ayrı mı yazılır? Cezbetmek kelimesinin sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

CEZBETMEK SÖZCÜĞÜNÜN DOĞRU YAZILIŞI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, cezbetmek şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "cezb etmek, cezp etmek" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "cezbetmek"tir. 

CEZBETMEK SÖZLÜK ANLAMI 

Türk Dil Kurumu'na göre Türkçeye Arapçadan geçen cezbetmek kelimesinin anlamı, "Kendine çekmek, bağlamak, etkilemek" şeklide kullanılmaktadır. 

 

 

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