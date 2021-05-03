Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Challenge ne demek? Challenge akımı nedir, anlamı ne?

Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın hayatımızın içinde bir yeri olmasıyla birlikte günlük yaşamda kullanılmaya başlanan kelimeler merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları arasında sık sık kullanılan Challenge kelimesinin ne anlama geldiği araştırılıyor. Twitter'da Yıldız Tilbe ve Tarkan arasındaki diyaloğun ardından yeniden gündeme gelen Challenge ne demek? Challenge akımı nedir, anlamı ne?

Challenge ne demek? Challenge akımı nedir, anlamı ne?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sık kullanılan "Challenge" kelimesinin anlamı araştırılıyor. Youtuberlar, Instagram fenomenleri ve sosyal medya kullanıcıların aşina olduğu Challenge ne demek? Challenge akımı nedir, anlamı ne?

CHALLENGE NE DEMEK, ANLAMI NE?

Sosyal medyada çok sık kullanılan, İngilizcesi Challenge, Türkçe karşılığı "meydan okuma" olan kelime, sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte popüler olan kelimelerden biri. Zaman zaman sosyal medyanın kendi gündemini yarattığı ve bazı konuların sosyal medyada çok konuşulduğu görülüyor.

Bazen de herhangi bir gönderinin, fotoğrafın ya da videounun çok fazla sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak akıma döndürüldüğüne şahit olunuyor. Sosyal medya kullanıcıları popüler olan paylaşımı bir başka kullanıcıya önerirken "Challenge" yani "meydan okuma" kelimesini kullanıyorlar. Bir başka kullanıcıya meydan okuyarak popüler olan paylaşımı onun da yapmasını sağlıyorlar. Bu gibi durumlar sosyal medyada challenge adıyla anılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İmamoğlu duyurdu! Beylikdüzü metrosu için mutabakat
GÜNDEMBeylikdüzü metrosu için mutabakat yapıldı
SON DAKİKA: 4 gündür kayıp kadın derede bulundu - Haberler
GÜNDEM4 gündür kayıp kadın derede bulundu
SON DAKİKA: Hacker sitesinde şoke eden dolandırıcılık! - Haberler
GÜNDEMHacker sitesinde şoke eden dolandırıcılık!
Sokağa çıkma yasağında PTT açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında PTT ve noter çalışma saatleri
GÜNDEMTam kapanmada noter ve PTT açık mı?
ALES temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı erişime açıldı
GÜNDEMALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir ...
MUCİZE GİBİ! Son dakika: 6. kattan düştü! Kimse inanamadı - Haberler
GÜNDEM6. kattan düştü! Kimse inanamadı
Denize girmek yasak mı? Tam kapanmada denize girmek ve yüzmek yasak mı?
GÜNDEMDenize girmek yasak mı?
1 Mayıs'ta gözaltına alınanlar serbest - Haberler
GÜNDEM1 Mayıs'ta gözaltına alınanlar serbest
İŞKENCE.... Son dakika: Melek İpek'in ailesi konuştu - Haberler
GÜNDEMMelek İpek'in ailesi konuştu
FIRINDA KUMAR! Son dakika: Fırını kumarhaneye çevirmişler! - VİDEO HABER
GÜNDEMFırına baskın! Bu kadarına "Pes!"