Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sık kullanılan "Challenge" kelimesinin anlamı araştırılıyor. Youtuberlar, Instagram fenomenleri ve sosyal medya kullanıcıların aşina olduğu Challenge ne demek? Challenge akımı nedir, anlamı ne?

CHALLENGE NE DEMEK, ANLAMI NE?

Sosyal medyada çok sık kullanılan, İngilizcesi Challenge, Türkçe karşılığı "meydan okuma" olan kelime, sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte popüler olan kelimelerden biri. Zaman zaman sosyal medyanın kendi gündemini yarattığı ve bazı konuların sosyal medyada çok konuşulduğu görülüyor.

Bazen de herhangi bir gönderinin, fotoğrafın ya da videounun çok fazla sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak akıma döndürüldüğüne şahit olunuyor. Sosyal medya kullanıcıları popüler olan paylaşımı bir başka kullanıcıya önerirken "Challenge" yani "meydan okuma" kelimesini kullanıyorlar. Bir başka kullanıcıya meydan okuyarak popüler olan paylaşımı onun da yapmasını sağlıyorlar. Bu gibi durumlar sosyal medyada challenge adıyla anılıyor.