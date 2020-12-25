Championship Manager 01/02 oyununun efsane isimlerinden Maxim Tsigalko, 37 yaşında hayatını kaybetti. Menajerlik oyunu severlerin unutamadığı isimlerin başında gelen Tsigalko'nun ölüm nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

OYUNDA EFSANEYDİ, GERÇEK HAYAT TAM TERSİ...

Futbola Dinamo Minsk takımında başlayan Belaruslu futbolcu Championship Manager 01/02 oyununun efsaneleşen isimlerinden biriydi. Gol rekorlarını alt üst eden Tsigalko gerçek hayatta ise oyundaki kadar başarılı olamamıştı.

2009'da henüz 26 yaşındayken futbola veda eden Belaruslu oyuncu Dinamo Minsk sonrası Naftan, Kaysar (Kazakistan),Banants (Ermenistan) ve Savit takımlarının formasını giymişti. Milli takım formasıyla iki maçta 68 dakika görev alıp 1 de gol kaydetmişti.

GOL KRALLIKLARI HAYAL EDERKEN İNŞAATLARDA ÇALIŞTI

Menajerlik oyunlarının tutkunları tarafından efsane olarak nitelendirilen Maxim Tsigalko, futbol yaşantısı sonrası zorlu bir hayat yaşadığını anlatmıştı. Belaruslu futbolcu, geçmişte verdiği bir röportajda şunları söylemişti:" İyi bir futbolcuydum ve yeteneklerime her zaman güvendim. 40 yaşıma kadar futbol oynayabileceğimi ve gol krallıkları yaşayabileceğimi düşünüyordum ama olmadı. Ciddi sakatlıklar geçirdim. 26 yaşında futbola son verdim. Eşim ve iki çocuğum için inşaatlarda çalıştım. Günde 5 dolar alıyordum, daha sonra 20 dolar kazanmaya başladı. Ama bu para bana yetmiyordu. Futbolu bıraktığımda hiç kimse beni aramadı. Futbolun içinde kalabilmek için çok çalıştım ama başaramadım. Herkes beni unuttu ve elimden tutmak istemedi. Hayat bazen çok acımasız olabiliyor."