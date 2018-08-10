Changchun YaTai - Guangzhou maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Changchun YaTai, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Guangzhou takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. 18 puanlı Changchun YaTai 12. sırada bulunuyor, Guangzhou 30 puana sahip ve 4. sırada. Changchun YaTai, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Guangzhou, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 296 kodlu maçı oynayanlar; Changchun YaTai galibiyet oranı 7.00, beraberlik oranı 5.50, Guangzhou galibiyet oranı 1.15. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Changchun YaTai önceki hafta Beijing Guoan mücadelesinde 1-2 kazandı.

Guangzhou, Tianjin Songjiang karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Changchun YaTai, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Changchun YaTai, kendi sahasında 12 gol attı, 10 gol yedi.

Guangzhou ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Guangzhou, 12 gol atarken 11 gol yedi.

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